מפקד פיקוד מרכז של ארה"ב משבח את ישראל על חיסול תנגסירי 

עלי רזא תנגסירי ( צילום: תסנים )

בראד קופר, מפקד פיקוד מרכז של ארה"ב, שיבח בהודעה רשמית את החיסול הישראלי של מפקד חיל הים האיראני עלי רזא תנגסירי - "הטרוריסט העולמי".

"מותו של תנגסירי בהתקפה אווירית ישראלית, הופך את האזור לבטוח יותר", כתב המפקד. לדבריו, "טנגסירי פיקד על כוח הים במשך שמונה שנים, שבמהלכן משמרות המהפכה פגעו באלפי מלחים חפים מפשע, ותקפו מאות כלי שיט באמצעות מזל"טים ורקטות". מפקד פיקוד המרכז ציין כי ביוני 2019 הוא הוכר כטרוריסט עולמי מוגדר במיוחד (SDGT) על ידי משרד האוצר האמריקאי, עם סנקציות משניות נוספות שהתווספו ב-2024 הקשורות לפיתוח מזל"טים. "מאז תחילת מבצע "זעם אדיר" נהרסו 92 אחוז מכלי השיט הגדולים של משמרות המהפכה. כתוצאה מכך, כוח הים של משמרות המהפכה איבד לחלוטין את יכולתו להפעיל כוח במזרח התיכון או ברחבי העולם", הוסיף קופר, וסיכם: "כעת, עם אובדן מפקדם הוותיק, כוח הים של משמרות המהפכה נמצא בירידה בלתי הפיכה".

מפקד פיקוד מרכז בראד קופר ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

השליט טרור בים

לאורך תקופת פיקודו עמד תנגסירי מאחורי שורה של תקיפות שכוונו נגד מיכליות נפט ואוניות סחר במרחב. פעולות אלו בוצעו באמצעות הפעלת כלי טיס בלתי מאוישים והטמנת מוקשים ימיים בנתיבי השיט.

במהלך חודשי המלחמה היה תנגסירי אחראי להסבת נזק כבד לתשתיות של מדינות שונות, תוך התמקדות בנזק למרחבים אזרחיים ולמתקנים המשויכים לכוחות האמריקאים.

תחת הנהגתו, העניק חיל הים של משמרות המהפכה סיוע רב למדינות הציר ובאופן מיוחד לשלטון הטרור החות'י בתימן. סיוע זה התבטא בהעברת מודיעין ימי שוטף ובאספקת מידע מדויק בנוגע לתנועתן של אוניות סחר וכלי שיט צבאיים, תוך התמקדות באזור האסטרטגי של מיצרי באב אל מנדב.