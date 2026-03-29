בשעות האחרונות: תקיפה נרחבת על האתר השמור והיחודי של איראן

העמקת הפגיעה בתעשיות הצבאיות נמשכת: דובר צה"ל הודיע היום (ראשון) כי הותקפו עשרות אתרי ייצור אמצעי לחימה ברפובליקה האסלאמית - בהם אחד משני אתרים יחידים מסוגם באיראןף בו פותחו רכיבים קריטיים להרכבת והשמשת טיליםץ

"חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים במהלך הלילה גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן", נמסר.

"במסגרת המאמץ להעמקת הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר, צה״ל תקף אתר מרכזי ששימש את משרד ההגנה האיראני לייצור רכיבים משמעותיים לטילים בליסטיים".

האתר הינו, כאמור, אחד משני אתרים יחידים מסוגם באיראן - בהם המשטר פיתח רכיבים קריטיים להרכבת והשמשת טילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל.

"תקיפת האתר פגעה ביכולת של המשטר ומשרד ההגנה בפרט לפתח את הרכיבים הדרושים להשמשת טילים אלו", מסר דובר צה"ל.

כמו כן, צה"ל תקף עשרות אתרי ייצור אמצעי לחימה נוספים, ובהם: אתרי ייצור מנועים לטילים בליסטיים של משרד ההגנה האיראני, אתר ייצור ואחסון אמצעי לחימה, אתר ייצור מנועים לכלי טיס בלתי מאויישים ו⁠אתר מרכזי ששימש את צבא איראן לפיתוח מערכות הגנה אוויריות, ייצור ואחסון טילים שמיועדים לפגיעה בכלי טיס.

"צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים", מסר דובר צה"ל.