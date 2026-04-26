תיעוד מטורף

בזמן שהחיילים מפנים את הפצועים למסוק - רחפן נפץ של חיזבאללה מתרסק לידם | צפו

שעות אחדות לאחר פרסום דבר נפילתו של עידן פוקס הי"ד, הערב (ראשון) פורסם תיעוד יוצא דופן בו נראה רחפן הנפץ של חיזבאללה פוגע הבוקר מטרים ספורים ממסוק החילוץ של חיל האוויר | האירוע התרחש בזמן פינוי הנפגעים מרחפן הנפץ שפגע מוקדם יותר בכפר א-טייבה | באירוע החילוץ המתועד לא היו נפגעים ולא נגרם נזק למסוק | צפו בתיעוד (צבא)

הרחפן מתרסק סמוך למסוק המפנה פצועים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

פינוי תחת אש: מספר לוחמים נפצעו היום (ראשון) בדרום לבנון לאחר שרחפן התפוצץ בסמוך לכוח שפעל במקום. התקרית אירעה תחת אש במהלך מבצע פינוי של נפגעים קודמים, כשצוותי חילוץ קלטו פצועים אל מסוק.

האירוע התחיל כשכוחות פעלו לחלץ נפגעים מתקיפת כלי טיס קודמת של . במהלך הפינוי, הארגון שיגר שני רחפנים מתאבדים נוספים לעבר זירת החילוץ.

אחד מהכלים יורט בדרך, אך השני חדר את מערכות ההגנה והתקרב למסוק חיל האוויר וללוחמי יחידה 669, בדיוק בזמן שקלטו את הפצועים על האלונקות. הלוחמים בשטח ירו לעבר הכלי במטרה להפילו, אך לא פגעו, והוא התפוצץ בקרבתם.

כתוצאה מהפיצוץ נפצעו לוחמים נוספים. מסוק חיל האוויר המריא מהמקום בתוך שניות בודדות כדי להימנע מפגיעה ישירה ומחשש לשיגור רחפנים נוספים למרחב. למרות הקרבה למוקד הפיצוץ, בצה"ל עדכנו כי המסוק לא ניזוק.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

תוכן שאסור לפספס:

