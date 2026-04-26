פינוי תחת אש: מספר לוחמים נפצעו היום (ראשון) בדרום לבנון לאחר שרחפן התפוצץ בסמוך לכוח שפעל במקום. התקרית אירעה תחת אש במהלך מבצע פינוי של נפגעים קודמים, כשצוותי חילוץ קלטו פצועים אל מסוק.

האירוע התחיל כשכוחות פעלו לחלץ נפגעים מתקיפת כלי טיס קודמת של חיזבאללה. במהלך הפינוי, הארגון שיגר שני רחפנים מתאבדים נוספים לעבר זירת החילוץ.

אחד מהכלים יורט בדרך, אך השני חדר את מערכות ההגנה והתקרב למסוק חיל האוויר וללוחמי יחידה 669, בדיוק בזמן שקלטו את הפצועים על האלונקות. הלוחמים בשטח ירו לעבר הכלי במטרה להפילו, אך לא פגעו, והוא התפוצץ בקרבתם.

כתוצאה מהפיצוץ נפצעו לוחמים נוספים. מסוק חיל האוויר המריא מהמקום בתוך שניות בודדות כדי להימנע מפגיעה ישירה ומחשש לשיגור רחפנים נוספים למרחב. למרות הקרבה למוקד הפיצוץ, בצה"ל עדכנו כי המסוק לא ניזוק.