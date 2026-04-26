החשוד בניסיון ההתנקשות: אידיאולוגיה קיצונית ומכתב התראה

טראמפ מפונה מהזירה ברקע היריות ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בעוד החקירה בניסיון ההתנקשות בנשיא טראמפ נמשכת, פרטים חדשים ומדאיגים מתפרסמים על דמותו של החשוד והכנותיו המוקדמות לביצוע הפעולה. מהחקירה עולה כי סימני האזהרה היו ברורים - אחיו של החשוד היה זה שהתריע בפני משטרת לונדון על קיומו של מכתב התראה ששלח אלן לבני משפחתו טרם האירוע הדרמטי במלון וושינגטון הילטון.

במכתב שהשאיר אחריו, הצהיר החשוד בבירור כי בכוונתו לפגוע בפקידי ממשל. הרטוריקה שלו כללה ביטויים חריפים נגד הנשיא טראמפ וכן התבטאויות אנטי-נוצריות, כך עולה מהחומר שנחשף בחקירה. עדות האחות: 'חזר שוב ושוב על הצורך לעשות משהו' אבריאנה אלן, אחותו של החשוד ותושבת רוקוויל שבמרילנד, העידה בפני החוקרים כי לאחיה הייתה נטייה קבועה להשמיע הצהרות רדיקליות. לדבריה, הוא חזר שוב ושוב על הצורך לעשות "משהו" כדי "לתקן את הבעיות בעולם של היום". מפרטי החקירה עולה כי אלן לא הסתפק בדיבורים בלבד, אלא נערך באופן מעשי לביצוע פעולה אלימה. הכנותיו כללו צבירת נשק ואימונים אינטנסיביים במטווח ירי. הוא רכש שני אקדחים ורובה ציד מחברת "Cap Tactical Firearms" והסתיר אותם בבית הוריו מבלי שהיו מודעים לקיומם.

קשרים לקבוצות שוליים ותנועות מחאה

במקביל לצבירת הנשק, נהג אלן ללכת באופן קבוע למטווח ירי כדי להתאמן ולהשתפר במיומנות השימוש בכלי הנשק שברשותו. החוקרים בודקים כעת את קשריו לתנועות מחאה וקבוצות שוליים.

על פי עדות האחות, אלן היה חלק מקבוצה המכנה את עצמה "המתעוררים". בנוסף, התברר כי בשלב מסוים הוא הרחיק עד לקליפורניה כדי להשתתף במחאה תחת הכותרת "ללא מלכים".

השירות החשאי ומשטרת מחוז מונטגומרי ממשיכים באיסוף הראיות כדי להבין האם פעל לבדו או כחלק מתשתית רחבה יותר. השאלה המרכזית שמעסיקה את החוקרים היא האם מדובר בזאב בודד או בחלק ממזימה מתואמת.

טראמפ: 'אדם חולה נפש מלא שנאה'

לאחר ניסיון ההתנקשות, התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאירועי הלילה ואמר כי "זה היה ערב עצוב מאוד". לדבריו: "מלאניה ואני בסדר גמור".

בראיון לרשת 'פוקס ניוז', התייחס הנשיא לדמותו של החשוד ואמר כי מדובר באדם "חולה נפש". לדבריו, "כשקוראים את המניפסט שלו מבינים שהוא מלא שנאה. הוא היה אדם מאוד מופרע".

כזכור, האירוע התרחש במהלך ארוחת הכתבים השנתית של הבית הלבן במלון וושינגטון הילטון, כאשר יורה חמוש הסתער על נקודת הביטחון. השירות החשאי פעל במהירות ונטרל את המאיים, אך לא לפני שנורו מספר יריות. שוטר אחד נפצע אך ניצל בזכות אפוד חסין כדורים מתקדם.