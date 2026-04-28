הותר לפרסום: כחלק מפעילות צה״ל וכוחות הביטחון בדרום לבנון, תושב שפרעם, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג מוקדם יותר היום (שלישי) מרחפן נפץ של חיזבאללה. הודעה נמסרה למשפחתו על ידי משטרת ישראל. צה"ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה.

האירוע התרחש זמן קצת אחרי השעה 12 בצהריים, חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר טנק וכלי הנדסי מסוג באגר שפעלו באזור הכפר עייתרון, כפר שיעי שנמצא באזור בינת גבייל, 4.5 קילומטרים מהגבול.

הרחפן פגע בבאגר שביצע עבודות הנדסיות, בבאגר היה עובד חברה קבלנית של משרד הביטחון, ששירותיה נשכרו למשימות הנדסיות של הרס מבנים ותשתיות בדרום לבנון. בנוסף לעובד שנהרג, בנו, שעובד איתו באותה חברה נפצע בתקרית - כתוצאה מרסיסים, ופונה לטיפול רפואי בבית חולים. מצבו מוגדר קל.

בהודעה שנמסרה מביה"ח זיו בצפת, נכתב: "מוקדם יותר היום פונה למרכז הרפואי זיו צעיר בן 19, תושב שפרעם, שנפגע מרסיסים בעקבות פיצוץ רחפן נפץ בגזרה הצפונית. באירוע נהרג אביו, קבלן עפר עובד בחברה הנדסית מטעם משרד הביטחון במרחב הלחימה של צה"ל מעבר לגבול בלבנון".

"עם הגעתו הוכנס לחדר טראומה, שם טופל על ידי צוות רב-מקצועי. מצבו הפיזי הוגדר קל, אולם הוא סבל מתסמיני חרדה וממצוקה נפשית אקוטית בעקבות האירוע. צוות המחלקה לשירות סוציאלי של המרכז הרפואי ליווה את הפצוע ואת בני משפחתו, והעניק להם תמיכה וסיוע. לאחר קבלת טיפול וייצוב מצבו, שוחרר לביתו".

הבוקר הודיע דובר צה"ל כי לוחם צה"ל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע קל אתמול כתוצאה מנפילת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. "הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. מדובר בהפרה של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה".