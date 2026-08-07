כוחות הביטחון עצרו באזור רפיח שברצועת עזה מחבל מארגון הטרור חמאס שהשתתף בפשיטה על יישובי עוטף עזה בטבח ה-7 באוקטובר. המחבל, שהיה חבר בכוח נוח'בה, אותר כשעבד כנהג משאית המסיעה סיוע הומניטרי, כך דיווחו חדשות 12.

לפי הפרטים שנחשפו, הנהג קיבל הזמנה מסוחר פרטי ברצועה להעביר סיוע המיועד לסקטור הפרטי. כאשר המידע על כך הגיע לידי גורמי הביטחון, הם פעלו לאיתורו. המחבל נתפס בצד העזתי של המעבר, בדרכו לכיוון מעבר כרם שלום, בטרם הספיק לאסוף את ציוד הסיוע. לאחר מעצרו הועבר לחקירה מעמיקה.

מעצר זה מצטרף לשורה ארוכה של פעולות צה"ל נגד מחבלי נוח'בה שביצעו את הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. בשבועות האחרונים חיסלו כוחות צה"ל מספר מפקדי נוח'בה בכירים שהשתתפו בפשיטות על יישובי העוטף, ביניהם מפקד חוליית נוח'בה שפשט על מחנה רעים ומפקד נוסף שפשט על קיבוץ נירים.

פעילות צה"ל בפיקוד הדרום נמשכת במטרה להסיר כל איום על לוחמים ואזרחים. המחבלים שחוסלו בתקופה האחרונה פעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס ולקידום תכניות טרור נוספות כנגד כוחות צה"ל.

המקרה הנוכחי מעלה שאלות חמורות לגבי רמת הפיקוח על נהגי משאיות הסיוע הנכנסות לרצועת עזה. בעבר נחשפו מקרים של הברחת סחורות לתוך הרצועה במסווה של משאיות סיוע הומניטרי, תוך ניצול ציני של המערכת ההומניטרית.