בבלי
פעילות משמר הגבול בצפון

נשק צה"ל הוסלק בגזע עץ זית בירכא – ונתפס

לוחמי משמר הגבול איתרו מצבור אמצעי לחימה מסוכן שהוסלק ביישוב ירכא בגליל המערבי • שתי לבנות חבלה צה"ליות, משתיק קול ותחמושת רבה נמצאו בתוך גזע עץ זית

(צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי משמר הגבול איתרו מצבור אמצעי לחימה מסוכן שהוסלק ביישוב ירכא שבגליל המערבי. במהלך פעילות שוטפת לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים באזור הצפון, נחשפו שתי לבנות חבלה צה"ליות, משתיק קול, חלקי נשק, מחסניות ותחמושת רבה.

הלוחמים איתרו תחילה פריט החשוד כפתיל רועם צה"לי, ובעקבות הממצא הורחבו הסריקות באזור. בהמשך הבחינו הלוחמים בפריט עטוף בניילון שהוסלק בתוך גזע עץ זית. בתוך העטיפה נמצאו שני ארגזי תחמושת צה"ליים ובהם תחמושת בקוטר 7.62 מ"מ.

המצבור הועבר לטיפול כוחות הביטחון להמשך חקירה.

התפיסה מצטרפת לשורה של מבצעים דומים שמבצעת משטרת ישראל במחוז הצפוני בשבועות האחרונים. לפני כחודש איתרו לוחמי יס"מ גליל בגלאי מתכות מצבור נשק מסוכן בשטח פתוח הסמוך ליישוב ראמה, שכלל 6 רימוני מטול, מחסניות קלצ'ניקוף ותחמושת רבה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני מעל 590 אמצעי לחימה קטלניים. כוחות הביטחון פועלים באופן שוטף לאיתור נשק מוסלק, עוצרים חמושים ופועלים למניעת אירועי ירי ופשיעה אלימה באזור הצפון.

משמר הגבולתחמושתירכאנשק מוסלקמשטרת ישראל במחוז הצפוני

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