מערכת הביטחון הישראלית גיבשה חוות דעת מקצועית והעבירה אותה לדרג המדיני, ולפיה יש צורך להגדיל בשנים הקרובות את מספר הצוללות הישראליות ל-8 יחידות במקביל. כך דווח הבוקר (יום שלישי) בגלי צה"ל.

ההמלצה מהווה שינוי משמעותי במדיניות הביטחונית הימית: לא מדובר רק ברכישת צוללות חדשות שיחליפו את הישנות ויאפשרו לשמור על המספר הקיים של שש צוללות, אלא בהגדלה ממשית של הצי — כך שבכל רגע נתון יהיו בשירות שמונה צוללות במקום שש כיום.

המהלך המומלץ מגיע על רקע מעקב צמוד של גורמי הביטחון אחר התעצמות חיל הים הטורקי בצוללות בשנים האחרונות.

על פי הדיווח, גורמי הביטחון בישראל עוקבים אחר מהלך התעצמות נרחב של טורקיה, הכולל הגדלה משמעותית של צי הצוללות שלה באמצעות כלים חדשים ומתקדמים מתוצרת גרמניה — בדומה לצוללות המיוצרות עבור ישראל.

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גורמים בכירים במערכת הביטחון אמרו לגלי צה"ל כי ברור שמהלך רכש נרחב ומרחיק לכת כזה לא יוכל להתבצע בתקופה הקרובה עד לבחירות. עם זאת, קיימת כוונה לקדם את המהלך מול הדרג המדיני שייבחר לאחר הבחירות, ולעשות זאת באופן מסודר ומתוכנן.