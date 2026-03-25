10 מחבלים פלסטינים מהכפר ביתא שבשומרון, שפעלו כחולייה צבאית המזוהה עם ארגון הטרור חמאס, נעצרו בפעילות משותפת של היחידה המרכזית במחוז ש"י (ימ״ר ש״י), שב״כ וצה״ל לאחר שפעלו לקדם פיגועי ירי ומטען בשנתיים האחרונות. הפרטים המלאים נחשפו הערב (רביעי) בידי המשטרה, השב"כ ודובר צה"ל.

במסגרת החקירה, שפרטיה יובאו בכתבה זו, נתפס ברשות החולייה אמל״ח רב, בהם נשק מסוג M16, חומרי נפץ ומטענים המוכנים להפעלה מרחוק.

במהלך חקירתם בשב״כ וביחידה המרכזית במחוז ש״י, התקבל מידע לפיו חברי החולייה מימשו סדרה של פיגועים - בהם פיגועי מטען שהופעלו נגד כוחות צה״ל לפני כשנה, בחודשי מרץ-אפריל 2025. באותם פיגועים נפצעו שלושה חיילי צה״ל, מתוכם שניים במצב קשה.

עוד עלה כי חברי החולייה נטלו חלק במספר פיגועי ירי ונערכו למימוש פיגועי תופת משמעותיים נוספים. בין היתר תכננו לממש פיגוע חטיפה ואף חפירת מנהרה לטובת פיגוע החטיפה.

מהחקירה עלה כי אחד מחברי החולייה חפר מאחורי ביתו מנהרה בעומק כ-6 מטרים, במטרה לכלוא בה חטופים.

במסגרת תכנון פיגוע החטיפה ערכו חברי החולייה תצפיות לעבר אחד מתושבי האזור אותו תכננו לחטוף, אולם לאור ההבנה כי יתקשו לבצע פיגוע זה האמור לא יצא אל הפועל.

"סיכול חוליית החמאס מהווה סגירת מעגל משמעותית והביאה למניעת פיגועים קשים נוספים אותם תכננו חברי החולייה", נמסר מכוחות הביטחון.

עם סיומה של החקירה במחוז ש״י ובשב״כ, ולאחר שגובשה תשתית ראייתית למעשיהם - כל אחד מהנאשמים על פי חלקו - הוגשו כתבי אישום לבית המשפט הצבאי שומרון נגד 10 מחברי החולייה, אשר חלקם, הואשמו בעבירות של ניסיון גרימת מוות בכוונה, ירי לעבר אדם וניסיון חטיפה.

"משטרת ישראל, שב״כ וצה״ל ימשיכו לפעול ביתר שאת לסיכול כל ניסיון של גורמי טרור לקדם פעילות כנגד מדינת ישראל", נמסר.