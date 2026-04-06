מכה למשטר: האתר המרכזי שממנו חששו האזרחים בטהרן - הופצץ 

לצד עשרות מסוקים ומטוסים שהותקפו בשדות תעופה בטהרן, חיסולי בכירים במשטר, ותקיפת מפעלי הפטרוכימיה - חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים היום (שני) תקיפה נוספת לעבר תשתיות מרכזיות נוספות של משמרות המהפכה. כך מסר הערב דובר צה"ל.

מדובר ב"יממת תקיפות עצימה באיראן", כלשון דובר צה"ל, והיא הוכוונה לעבר תשתיות מרכזיות של משמרות המהפכה.

בין המטרות שהותקפו - אתר מרכזי בטהרן של משמרות המהפכה ששימש את הכוחות החמושים האחראים לדיכוי האוכלוסייה האזרחית באיראן.

כמו כן הותקפו תשתיות מרכזיות נוספות במטה של משמרות המהפכה בטהרן, וכן תשתיות מרכזיות נוספות במפקדת חיל האוויר של משמרות המהפכה בטהרן.

במקביל, צה"ל תקף אתרי אחסון ושיגור טילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל, ואתר מרכזי לייצור מערכות הגנה.