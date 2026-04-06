פרטים חדשים נחשפים היום (שני) על אודות המבצע הדרמטי וההירואי לחילוץ הנווט האמריקני מלב שטח איראן - מבצע שהסעיר את העולם ביממה האחרונה.

על פי דיווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", המסתמך על גורמים רשמיים בממשל האמריקני, עוצמת האש שהופעלה כדי לאפשר את נתיב המילוט לכוחות המחלצים הייתה מקיפה וכללה שימוש במפציצים אסטרטגיים כבדים שזרעו הרס רב בתשתיות הצבאיות של משמרות המהפכה.

הדיווח מציין כי כחלק ממעטפת ההגנה על כוחות החילוץ, הועלו לאוויר מפציצי B-1 מסוג "לנסר", אשר הטילו באזור המבצע כמאה פצצות במשקל של כ-900 קילוגרם כל אחת.

המטרה המרכזית של הפצצות הללו, מעבר לפגיעה ישירה במחנות צבאיים ובריכוזי כוחות של משמרות המהפכה, הייתה יצירת חסימה פיזית מוחלטת של דרכי הגישה אל אתר החילוץ. הצבא האמריקני התמקד בהשמדת צמתים אסטרטגיים וכבישים מרכזיים המובילים לזירה, וזאת במטרה למנוע תגובה מהירה של כוחות קרקעיים איראניים העלולים היו לסכן את כלי הטיס ואת לוחמי העילית שהשתתפו בפעולה.

מדובר באסטרטגיה של "בידוד שדה המערכה", שנועדה להבטיח כי מרגע נחיתת כוחות החילוץ ועד להמראתם עם הנווט, לא תתאפשר כל התקרבות של אויב למרחב.

עוצמת הפיצוצים הייתה כה אדירה, עד כי אחד הגורמים שצוטטו בדיווח מסר כי צילומים של לוויין ה-Landsat 9 של נאס"א תיעדו מכתשי ענק שנוצרו בכבישים ובשטחים הפתוחים, מכתשים שניתן להבחין בהם בבירור גם מן החלל. הריסות אלו מעידות על הדיוק והכוח שהופעלו כדי להבטיח ששום גורם לא יוכל לשבש את השבת הנווט לביתו.

ההחלטה להשתמש במפציצי B-1, המוכרים ביכולתם לשאת חימוש כבד במיוחד ולטוס למרחקים ארוכים, מלמדת על החשיבות העליונה שייחסו בפנטגון ובוושינגטון להצלחת המבצע ולביטחון הכוחות. המפציצים הללו מהווים חלק מרכזי בזרוע ההרתעה האסטרטגית של ארצות הברית, והפעלתם בעומק השטח האיראני מהווה מסר ברור על יכולת התקיפה והתמרון של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, גם תחת איום של מערכות הגנה מתקדמות. המבצע הסתיים כאמור בהצלחה, כאשר הנווט חולץ ללא פגע תחת המטרייה האווירית המסיבית.

במקביל, הצבא האיראני פרסם הערב שמות של ארבעה קצינים שנהרגו במהלך מבצע החילוץ.