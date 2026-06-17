במתקפה חריפה שעלולה להעיד על מתיחות פנימית עמוקה בתוך אגודת ישראל, תקף אמש (שלישי) ח"כ מאיר פרוש, יו"ר תנועת שלומי אמונים, את הסיעה המרכזית של חסידות גור בנושא ניהול הקופה והמשאבים של המפלגה.

הדברים נאמרו בפורום הנציגים ברשויות המקומיות של התנועה שהתכנס בביתר עילית, ומרמזים על חיכוכים משמעותיים לקראת תקופת בחירות אפשרית.

"אגודת ישראל היא לא נכס של קבוצה אחת, היא שייכת לכולם", הבהיר פרוש בנאומו. "בגלל שלפני 50 שנה היה למישהו 2.5 או 2.7 אחוז יותר אז השליטה אצל אותו אחד? זה לא יכול להימשך". הדברים מכוונים לסיעה המרכזית של חסידות גור, שמחזיקה ברוב הסניפים המקומיים של אגודת ישראל.

פרוש הזכיר את הבוררות שהתקיימה לפני כחמש שנים, שהובילה לשינויים מסוימים בהתנהלות המפלגה. "הצלחנו בסייעתא דשמיא להוביל התחלה של שינוי", אמר. "הבוררות הבהירה שלושה דברים חשובים. הראשון, לא יכול להיות שאותה קבוצה שמקבלת את המקום הראשון מקבלת גם את המקום החמישי באגודת ישראל וזה הצליח. השני, בירור הכוחות בין בעלזא לויז'ניץ ומאז אין יותר מריבה בשאלה הזו. הנושא השלישי היה להקים את ועדת הכספים של המפלגה והחובה לחלק את המשאבים במשותף".

אולם יו"ר שלומי אמונים הביע אי שביעות רצון מהיישום בפועל של ההחלטות. "ההחלטה הזו התחילה להתממש, אבל יש בזה רפיון. לא רוצה להתבטא בצורה יותר קשה", אמר בזהירות. "אני לא מוכן לוותר על זה ולקבל תלונות של נציגים".

הבעיה המרכזית: סניפים רק בערים של גור

הביקורת העיקרית של פרוש התמקדה בנושא הסניפים של אגודת ישראל ברשויות המקומיות. "יש כאלו שהתמזל מזלם והם גרים בעיר עם סניף של אגודת ישראל, ויש ערים גדולות וחשובות אחרות, כמו פה בביתר עילית, או אלעד, או כמו בבית שמש, שאין להם סניף. זה לא אמור להיות כך", טען.

כדי להבין את גודל הבעיה, ניתן קצת רקע: כמעט לכל מפלגה יש סניפים בערים השונות, שתפקידם לדאוג לנציגים המקומיים ולממן את פעילותם. הרי נציג בעירייה בדרך כלל מתפרנס בדרך אחרת, והעבודה הציבורית שלו דורשת תמיכה ארגונית וכספית. לאגודת ישראל יש סניפים רק בערים בודדות - בעיקר באלו שבהן יש נוכחות חזקה של חסידות גור - ולא בערים שבהן שלומי אמונים מחזיקה בכוח משמעותי.

"הבעיה של פרוש היא שהוא לא יכול לתת שירות אמיתי למצביעים שלו - כי אין סניף שידאג לתפעל, לתחזק ולממן את הפעילות עבור המצביעים", מסביר גורם בכיר בשלומי אמונים. המצב הזה יוצר תסכול רב בקרב נציגי התנועה ברשויות, שמרגישים שהם לא מקבלים את התמיכה הארגונית והכספית הנדרשת.

המתיחות הפנימית באגודת ישראל אינה חדשה, אך הביטוי הפומבי והחריף של פרוש מעיד על החמרה במצב. כאשר פרוש מדבר על "רפיון" ביישום ההסכמות, ומציין שהוא "לא מוכן לוותר", הדברים עשויים להעיד על מהלכים עתידיים שעלולים לזעזע את המפלגה.

גורמים באגודת ישראל סירבו להגיב לדברים בשלב זה, אך ברור שהנושא יעלה על הפרק בישיבות ההנהגה הקרובות. השאלה היא האם הסיעה המרכזית תהיה מוכנה לוותר על חלק מהשליטה במשאבים ובסניפים, או שהמתיחות תמשיך להסלים.