בבלי
תיעוד נרחב

לאחר כשעה: הסתיימה המחאה מול כלא 10, ההמונים שהתכנסו בהשתתפות האדמו"ר מתפזרים

במחאה נגד גיוס בני הישיבות ועל רקע מעצרו של בחור מהחסידות, רבבות חסידי גור מול משתתפים בשעה זו במחאה חריגה וחסרת תקדים מול כלא 10 | באורח נדיר, האדמו"ר מגור הגיע להשתתף באופן אישי בעצרת האדירה | במקום שורר עומס רב ונרשם דוחק | לאחר תפילת מנחה, החלה עצרת התפילה | תיעוד נרחב (חרדים)

האדמו"ר מגור מגיע להפגנה (צילום: יעקב הרשקוביץ)

רבבות חסידי גור מול השתתפו בשעות האחרונות (רביעי) במחאה חריגה וחסרת תקדים מול כלא 10 אחרי מעצר עריק מהחסידות. באורח נדיר, הגיע להשתתף באופן אישי בעצרת האדירה. במה ייעודית הוכנה עבור האדמו"ר. במקום שורר דוחק ועומס רב. על פי דיווח בכאן חדשות, כוחות צה"ל הוקפצו למקום.

העצרת כעת בכלא 10
האדמו"ר מגור בעצרת (צילום: יעקב הרשקוביץ)

כפי שדיווחנו אמש ב'בבלי', ההחלטה הדרמטית בחסידות לצאת למפגן כוח פומבי התקבלה בעקבות מעצרו של בחור חסיד גור תושב אשדוד, שנעצר כשהגיע להסדיר את מעמדו הצבאי.

אלא שהבוקר, חלה תפנית דרמטית שמסעירה את החסידות, לאחר שעות ארוכות של מגעים מול משטרת ישראל וקבלת האישורים הנדרשים, התקבלה ההחלטה הרשמית כי יגיע להשתתף באופן אישי בעצרת האדירה.

יצוין כי עד לשעות הבוקר התוכנית המקורית הייתה כי רק בניו של האדמו"ר ייצגו את הנהגת החסידות במעמד האדיר, אולם עם קבלת האישורים וההבנה כי מדובר במערכה עקרונית על ציפור הנפש, הגיעה ההודעה המרעישה על הגעתו של הרבי.

עם שמיעת הבשורה, הוכרז על גיוס כללי בחסידות, ורבבות חסידים - זקנים, אברכים ובחורים - נוהרים בשעות אלו ברכבות ובמאות אוטובוסים מכל ריכוזי גור בארץ, כדי לזעוק את זעקת התורה ולחזות בנועם זיו פניו של האדמו"ר.

"בבלי" בתיעוד מלא ונרחב מכלל ההתרחשויות במחאה כעת.

האדמו"ר מגור בעצרת (צילום: בבלי)
השר לשעבר גולדקנופף באמירת תהילים (צילום: בבלי)
האדמו"ר מגור בעצרת
האדמו"ר מגור בעצרת (צילום: בבלי)
האדמו"ר מגור בעצרת (צילום: בבלי)
האדמו"ר מגור בעצרת (צילום: בבלי)
ראש ישיבת שפת אמת הגה"צ ר' משה חיים דנדרוביץ נושא דברים בעצרת (צילום: בבלי)
המחאה כעת מחוץ לכלא 10 (צילום: אריאל סר)
המחאה כעת מחוץ לכלא 10 (צילום: בבלי)
המחאה כעת מחוץ לכלא 10
המחאה כעת מחוץ לכלא 10
המחאה כעת מחוץ לכלא 10 (צילום: אריאל סר)
המחאה כעת מחוץ לכלא 10 (צילום: אריאל סר)
המחאה כעת מחוץ לכלא 10 (צילום: אריאל סר)
המחאה כעת מחוץ לכלא 10 (צילום: אריאל סר)
עצרת גור מול כלא 10 (צילום: טל גל/Flash90)
עצרת גור מול כלא 10 (צילום: טל גל/Flash90)
עצרת גור מול כלא 10 (צילום: טל גל/Flash90)
המחאה כעת מחוץ לכלא 10 (צילום: אריאל סר)

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