מעמד נדיר ומרגש צפוי להתקיים היום (שלישי) בשעות לפני הצהריים בהיכל בית המדרש של חסידות מחנובקא בעלזא בבני ברק. לאחר תפילת שחרית במחיצת האדמו"ר, יתכנסו החסידים למעמד פדיון הבן יוצא דופן ליהודי מבוגר.

הסיפור המופלא הזה מתחיל בדמותו של "דוד", יהודי יקר ומיוחד, הנמנה על אלו שמצאו פינה חמה בחסידות מחנובקא בעלזא. (כידוע, מזה שנים ארוכות שחצרו של הרבי ידועה כמי שפותחת את שעריה ואת ליבה לכל שבורי הלב מכל המגזרים, הזוכים לקירבה יתרה, אהבה והתעניינות אישית חמה מצדו של האדמו"ר).

דוד יושב בבית המדרש שנים ארוכות, כחלק בלתי נפרד מנוף החסידות. אלא שלאחרונה, במהלך שיחה לפי תומה עם אחד החסידים, עלה דבר הגילוי המרעיש כי אמו של דוד שחה בעבר שמאז שנולד, מעולם לא קיימו לו את מצוות "פדיון הבן".

המידע הגיע לאוזניו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא. הרבי, שהצטער לשמוע כי מצווה דאורייתא כה חשובה נמנעה מהיהודי היקר, נכנס מיד לעובי העניין בנחישות, והורה להסדיר את המעמד ללא שיהוי.

בפני גדולי ההוראה בחסידות הונחו שאלות הלכתיות סבוכות ומורכבות ביותר: כיצד פודים אדם גדול במצב רגיש זה? מי מברך את הברכות, וכיצד מנהלים את סדר הפדיון על פי ההלכה?

לאחר שהדברים הוכרעו, הזמין האדמו"ר את האדמו"ר מספינקא כהנא (המשמש גם כר"מ בישיבת מחנובקא בעלזא) לבוא ולשמש ככהן הפודה, ולסדר את המעמד על צד היותר טוב.

כאמור, הבוקר מיד לאחר תפילת שחרית אצל האדמו"ר, ייערך המעמד המרגש בהשתתפות קהל החסידים, שיבואו לחלוק כבוד ולשמוח בשמחתו של דוד, שייכנס סוף סוף בבריתו של פדיון.

לאחר המעמד המרומם, תתקיים בהיכל בית המדרש סעודת מצווה בהשתתפות האדמו"רים, לרגל המצווה הנדירה והסרת "חוב" של עשרות שנים מעל היהודי היקר.