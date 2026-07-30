בית המשפט הפדרלי בברוקלין הטיל השבוע עונש מאסר של שישה חודשים ושבוע על דן סוהיל, תושב ניו ג'רזי כבן שלושים ושש, שהודה בגרימת נזק מכוון למוסד דתי. סוהיל התנגש בתחילת השנה הנוכחית חמש פעמים ברציפות עם רכבו בפתח מרכז חב"ד העולמי ברחוב 770 איסטרן פארקוויי שבברוקלין.

מאחר שהנאשם שוהה במעצר מאז מועד האירוע, משך המאסר שנקבע כמעט זהה לתקופה שכבר ריצה, ולפיכך צפוי הוא להשתחרר תוך כשבוע. השופט חייב אותו בנוסף לשלם עשרים אלף דולר כפיצוי על הנזקים הכבדים שנגרמו למבנה.

האירוע אירע ביום כ"ח בינואר האחרון, בעיצומו של יום י"וד שבט – יום מיוחד בחסידות חב"ד המציין שבעים וחמש שנה לקבלת הנשיאות של מרן כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל. בשעה שבניין ה-770 היה מלא מתפללים ומבקרים רבים שהגיעו לציין את היום המשמעותי, הגיע סוהיל ברכבו והתנגש שוב ושוב – חמש פעמים רצופות – בדלת הכניסה הצדדית של המבנה.

כתוצאה מעוצמת ההתנגשויות נתלשה הדלת ממקומה, נקודת הכניסה נהרסה, וגם חזית הרכב ספגה נזק כבד. בחסדי שמים, לא נפגע איש בגופו במהלך התקרית, אך האירוע עורר בהלה רבה במקום. שוטרי משטרת ניו יורק שנכחו באזור לצורכי אבטחה עצרו את הנהג במקום.

בשאלת המניע לאירוע נוצרה מחלוקת בין התביעה הפדרלית לבין הסנגוריה. התביעה דרשה להטיל על הנאשם עונש מאסר ממושך משמעותית, תוך שהיא מציגה את הצורך בהרתעה נוכח הגידול בתקריות אנטישמיות ובגילויי שנאה כלפי מוסדות יהודיים ברחבי ארצות הברית.

לעומת זאת, סנגוריו של סוהיל טענו כי אין מדובר במעשה שנאה אלא בזעקת עזרה על רקע מצוקה נפשית חמורה. לטענתם, הנאשם סובל מדיכאון ומפוסט-טראומה בעקבות ילדות קשה, וכי בעבר השתתף בתוכניות של חב"ד ואף זכה ליחס חם מתלמידי הישיבה במקום.

השופט הפדרלי אריק ויטליאנו החליט שלא לקבל את עמדת התביעה ולא להחמיר בעונש. בהחלטתו ציין השופט כי אף שבשעות הראשונות לאחר התקרית התעורר חשש כבד שמדובר באירוע אנטישמי – דבר שהוביל לחקירה מקיפה של רשויות החוק – הבדיקות הפסיכיאטריות והערכות המומחים שהוגשו הראו כי מצבו הנפשי והמנטלי הירוד של סוהיל הוא שמילא תפקיד מרכזי במעשה.

השופט כינה את הפרשה כולה "סיפור עצוב", והבהיר כי בית המשפט מתמקד בסעיפי האישום שבהם הודה הנאשם ובנסיבותיו האישיות. משום כך הסתפק בתקופת מאסר קצרה שתאפשר את שחרורו המיידי כמעט, תוך הטלת חובת פיצוי כספי כבד בגין הנזקים למבנה ההיסטורי.