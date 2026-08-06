שאלה מרכזית העומדת בפני כל הורה ומחנך: מהו המאזן הנכון בין גבולות לאהבה בחינוך הילדים? מתי נדרשת גבורה ומתי קרבה?

המשפיע הרב אשר פרקש שליט"א ממשיך בסדרת שיעוריו על חינוך לאור תורת החסידות, ובפרק השני הוא מתמודד עם דילמה המוכרת לכל מחנך:

כיצד ניתן לדעת מתי יש צורך בגבורה ומתי בקרבה? מהו הסדר הראוי - תחילה קביעת גבולות או תחילה הבעת אהבה? מהו ההבדל המהותי בין גבורה המתבטאת כ"יד קשה" לבין גבורה הנובעת מאמונה עמוקה ביכולותיו של הילד? וכיצד עניין זה משתקף גם בסדר חודשי אלול ותשרי?

הרב פרקש שליט"א מבאר כי קיים הבדל מהותי בין האווירה הכללית הראויה ללוות את הילד - אווירה של קרבה ואהבה - לבין שעת החינוך הממשי, שבה מקומה של גבורה מסוג מיוחד: גבורה המקורה באמונה שהילד מסוגל להצליח, ולא גבורה הנובעת מחשש או מקושי.

השיעור מעניק כלים מעשיים וברורים לכל הורה ומחנך המבקש להעמיק בדרכי החינוך על פי תורת החסידות.