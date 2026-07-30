שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"א – בלשון הקודש:
הדף היומי
00:00/00:00
00:00/00:00
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"א – באידיש:
הדף היומי
00:00/00:00
00:00/00:00
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"א – באנגלית:
הדף היומי
00:00/00:00
00:00/00:00
הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי בפורמט תמציתי של עשר דקות, בעברית, אידיש ואנגלית • דף צ"א במסכת חולין
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"א – בלשון הקודש:
הדף היומי
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"א – באידיש:
הדף היומי
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"א – באנגלית:
הדף היומי
כן (100%)
לא (0%)
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ
0 תגובות