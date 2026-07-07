הלם בקריית גת | מנהל מכירת החסד ומקורבו של רבי מיילך בידרמן נפטר בדמי ימיו

אבל כבד בחסידות גור: בשעה זו מלווים המונים למנוחות בעיר הקודש ירושלים את האברך הרה"ח ר' יעקב הכהן לוין ז"ל, מחשובי החסידים בקריית גת, שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בדמי ימיו לאחר התמודדות ממושכת וקשה עם המחלה הנוראה, והוא בן 40 שנה בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל, דמות מוכרת ואהובה בקריה החרדית הישנה בקריית גת, התמודד בשנתיים האחרונות בגבורה עילאית עם המחלה הקשה שקוננה בגופו. בימים האחרונים חלה הידרדרות חמורה במצבו, הוא אושפז כשהוא מורדם ומונשם, ובמהלך שבת קודש הפסיקו כליותיו לתפקד, עד אשר בשעות הבוקר עלתה נשמתו בסערה השמימה.

מדובר בטרגדיה מגלגלת המותירה חלל עצום: ר' יעקב ז"ל השאיר אחריו שבעה יתומים רכים, שאף אחד מהם עדיין לא זכה להינשא.

מכריו מספרים בבכי על איש חסד אמיתי, אברך משכמו ומעלה שהיה חתום על מעשי חסד רבים בהצנע לכת. בין היתר, ניהל ביד רמה ובמסירות עצומה את מכירת החסד השכונתית של 'משנת יוסף' בקריה החרדית, ודאג תמיד שלמשפחות הנזקקות לא יחסר דבר.

הקול שהרעיד את מסך הברזל: החזן שניהל ישיבה מחתרתית בביתו נפטר בגיל 91 דניאל הרץ | 23.06.26

המנוח קבע את תפילתו בשטיבל גור ("דונה") בעיר, שם היה לאחד מעמודי התווך של בית החסידים. בתקופת חוליו, זכה לקרבה מיוחדת מצד המשפיע החסידי יבלחט"א הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהיה עמו בקשר שבועי רציף לעידוד וחיזוק, ואף הגיע לפני כחודש ימים לביקור ממושך בביתו, שם שוחחו השניים שעה ארוכה בארבע עיניים.

מסע הלוויה קורע הלב יצא הבוקר מביתו ברחוב שניר בקריית גת, ועבר דרך בית החסידים גור ברחוב גאון הירדן, שם נפרדו ממנו בדמעות בני הקהילה המזועזעים.

בשעה זו מגיע מסע ההלוויה אל בית המדרש הגדול של חסידות גור ברחוב ירמיהו בירושלים, ומשם ימשיך לעבר הר המנוחות, שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.