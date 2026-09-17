אבל כבד בעולם התורה ובישוב תל ציון: היום (יום חמישי) הסתלק לבית עולמו הגאון רבי מאיר שלום חי טנג'י זצ"ל, ראש מוסדות "מקדש שלמה" ומחשובי הרבנים בתל ציון, שהיה ממקורביו וחביביו של מרן הראשון לציון הגר"ע יוסף זצוק"ל ושל גדולי ישראל. הנפטר זצ"ל היה בן 75 שנה בהסתלקותו.

הגאון זצ"ל נולד במרוקו לאביו הרב מכלוף ז"ל, ובילדותו עלה עם משפחתו לארץ הקודש והתיישבו בעפולה. כבר מגיל צעיר בערה בו אש התורה והוא השתוקק ללמוד בישיבה, גם כאשר סביבתו לא תמיד הבינה את שאיפותיו הרוחניות. במסירות נפש גמורה הלך ללמוד בישיבה קטנה באופקים, כשאימו הצדקנית מרת רחל ע"ה מחזקת אותו ומלווה אותו בדמעות תפילה באומרה: "נכון שקשה לי שאתה גולה למקום תורה, אבל אני מעדיפה לבכות עכשיו ולא אחר כך".

בהמשך דרכו עלה לישיבה הגדולה "שארית יוסף" בבאר יעקב, שם נקשר בעבותות אהבה לרבו המובהק הגאון רבי ניסים טולדנו זצ"ל. הקשר האמיץ ביניהם נמשך לאורך כל ימי חייו. כמו כן, היה מתלמידיו המובהקים של מרן הראשון לציון הגר"ע יוסף זצוק"ל, ועוד מימיו בבני ברק הקפיד להשתתף מדי מוצאי שבת קודש בשיעוריו הכלליים בבית הכנסת 'המשהדים', ולאחר מכן המשיך להגיע לשיעוריו בירושלים.

כשהגיע לפרקו נישא לרעייתו הרבנית מרת יונה תבלחט"א, בתו של הרה"ג רבי משה אשכנזי זצ"ל מבני ברק. לפני למעלה מיובל שנים ייסד את הכולל והמוסדות "מקדש שלמה" בתל ציון, והקדיש עשרות שנים מחייו להרבצת תורה, להוראת הלכה ולהעמדת תלמידים. במשך שנות הנהגתו העמיד תלמידים רבים שינקו מתורתו והלכו לאורו, ושימש כרב ומורה דרך מובהק לבני קהילתו.

פרק מיוחד ומרגש בחייו נרשם לפני כחמש עשרה שנה, כאשר זכה להעלות לארץ הקודש את עצמותיהם של אבותיו הקדושים, המקובלים הצדיקים רבי שלמה ורבי אברהם טנג'י זצ"ל. השניים נודעו בכל רחבי מרוקו כפרושים וקדושים, ועל פי המסופר אחד האחים אף זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב.

אנשי החברה קדישא במרוקו נדהמו לגלות בעת פתיחת הקברים בכפר המקומי כי גופותיהם של האחים, שנפטרו כשמונים שנה קודם לכן, נותרו שלמות כמעט לחלוטין. לאחר מסכת בירוקרטית מורכבת הוטסו הארונות לארץ ישראל בטיפול אנשי חברה קדישא של קהילות צפון אפריקה. מסע הלווייתם ההיסטורי יצא אז מביתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בהשתתפותו הפעילה, כדי לזכות את הציבור לעלות על קברם לתפילה ולישועה.

בתקופה האחרונה הידרדר מצבו הרפואי של הנפטר זצ"ל, ורבים העתירו בתפילה לרפואת רבי מאיר שלום חי בן רחל. למגינת לב, נגזרה הגזרה והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה. זכה להותיר אחריו דור ישרים מבורך, חמישה עשר ילדים ובני משפחה הממשיכים בדרך התורה והיראה שהתווה להם בחייו.

מסע הלוויה יצא הבוקר בשעה 10:30 מבית הכנסת 'מקדש שלמה' בתל ציון, ובשעה 13:00 מבית ההספדים הספרדי בהר המנוחות בירושלים, שם הובא למנוחת עולמים.

תנצב"ה.