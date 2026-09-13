ברוך דיין האמת: הרה"ח ר' יהודה אהרן וידבסקי ז"ל, ניצול השואה המבוגר ביותר בישראל, הסתלק לבית עולמו בגיל 107. המנוח ז"ל, מזקני חסידי סוכטשוב ומודז'יץ, היה עד חי לתקופה שלמה בתולדות עם ישראל – מפריחת יהדות פולין, דרך חורבן השואה ועד תקומת עולם החסידות בארץ הקודש.

ר' יהודה אהרן נולד בכ"ז בתמוז תרע"ט בעיר טורק שבפולין, לאביו ר' אברהם ולאמו מרת דובריש לאה ע"ה. כשהיה נער עברה משפחתו לעיר לודז', ושם פגשה אותם מלחמת העולם השנייה. עם הקמת הגטו נכלאה המשפחה בתנאים קשים, ובשנת תש"ד, כאשר חוסל גטו לודז', גורשו כולם למחנה ההשמדה אושוויץ.

הוריו ואחיו נרצחו על קידוש השם במחנה. הוא ואחיו יהושע עברו את הסלקציה הרשעית של מנגלה ימ"ש ונשלחו למחנות עבודה, שם שרדו עד שחרורם בידי הצבא האדום. לאחר המלחמה שב ללודז', שם נישא לרעייתו דובריש ע"ה, ואף סייע לארגון האצ"ל במשלוחי נשק לארץ ישראל.

בשנת תש"י עלה לארץ והתיישב בתל אביב. כחסיד נלהב קבע את תפילותיו בבית הכנסת סוכטשוב ברחוב רש"י ובבית הכנסת מודז'יץ ברחוב דיזנגוף, ונמנה עם עמודי התווך של שתי הקהילות.

מפעל חייו העיקרי של המנוח ז"ל היה הנצחת קדושי פולין ושיקום מקומות קדושים. עוד בתקופת השלטון הקומוניסטי, כאשר הדבר היה כרוך בסכנה ובקשיים רבים, נסע לפולין ופעל במסירות לשיקום בית העלמין בלודז'. במו ידיו חידש אלפי מצבות שהושחתו והוזנחו.

זכות מיוחדת נזקפת לזכותו: הוא איתר את המיקום המדויק של קברי אדמו"רי סוכטשוב, בעלי ה'אבני נזר' וה'שם משמואל' הי"ד, ובנה מחדש את האוהל הקדוש על קבריהם. כמו כן שילב זרועות בשיפוץ אוהל בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע. פעילות זו נמשכה עשרות שנים והפכה למרכז חייו.

במשך עשרות שנים כובד המנוח ז"ל באמירת הקדיש ו'אל מלא רחמים' בטקסי הזיכרון לקהילת לודז'. כשמלאו לו מאה שנים נערכה לכבודו מסיבה מרגשת בהשתתפות האדמו"רים ממודז'יץ ומסוכטשוב ורבנים חשובים נוספים, שבאו להוקיר את מפעל חייו ואת מסירותו להנצחת הקדושים.

המנוח ז"ל זכה להותיר אחריו דורות ישרים ומבורכים – בנים, נכדים וצאצאים עד לדור חמישי, כולם הולכים בדרך התורה והחסידות. ת.נ.צ.ב.ה.