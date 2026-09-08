רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל ( צילום: קול חי )

עם סיום השבעה על פטירתו של הגאון רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל, משגיח ישיבת "אוצרות התורה" ומראשי מוסדות "אור גאון", מתפרסמת הצוואה המרטיטה שחלקים ממנה הוקראו בלוויה על ידי בנו יחידו, הרב יונתן.

הדברים מובאים כלשונם המקורית, כדברי מוסר, ענווה והתעוררות מיוחדים לכל אחד ואחת לקראת ראש השנה ויום הדין - מהם ביקש המשגיח זצ"ל להתרחק בתוקף מכל גינוני כבוד ודברי שבח. "ללא הספדים כלל וכלל" את צוואתו פתח הרב בקריאה נרגשת להתרחק מכל נימת צער המערערת על הנהגת הבורא, כשהוא מנחה בדייקנות כיצד לנהוג במסע הלוויה: "אהובים יקרים, כדי לא להטריח לוויה מהירה מאוד מאוד ולא בשעות חמות, ללא הספדים כלל וכלל, רק מילות פרידה למי שזה חשוב לו כמו אבא בתנאי שלא להגיד שבחים כלל חוץ מכך שניסיתי ורציתי להיות בקשר עם בורא עולם". נפטר בביתו: הגר"י פדידה זצ"ל משגיח ישיבת 'אוצרות התורה' חיים כהן | 02.09.26 החיוך האחרון של יהודה אריה וובר ז"ל יאיר טל | 01.09.26 המשגיח זצ"ל הדגיש בתוקף: "בשום פנים ואופן לא להזכיר בשום צורה את המילה ייסורים או מחלה או סבל, מי שמאמין בה' אסור בשום אופן ששמו יוזכר עם שום מילה שרומזת על סבל או משמעות דומה חס ושלום הכל משולם בדקי דקויות רק התקרבות לבורא יתברך". מתוך אותו מבט רוחני צלול, הוא פנה אל סובביו בבקשה נוקבת להתחזק בעבודת הלב: "לבקש בקשה פשוטה שרק מי שרוצה ויכול שיתחזק באמונה שהכל הכל זה רק בורא עולם והוא הכי טוב שיכול להיות במציאות ובלראות רק טוב אצל השני. אני לא יודע להיכן מוליכין אותי אבל ככל שינתן לי אלחם למען כל אחד שיעשה טובה לנשמתי". הרב ביקש מהקהל: "אני רוצה שכולם יהיו בשמחה כל הזמן וחוץ מהמינימום המתחייב בהלכה שלא יעשו כלום, וגם ללכת כפי השיטות הכי מקילות באבלות. וכל מה שתלוי בדעתי הרי שאני מבקש שלא יעשו כלום".

בנו של הרב מאיר פדידה מספיד בלוויה - צילום: יהודה גליקמן בנו של הרב מאיר פדידה מספיד בלוויה | צילום: צילום: יהודה גליקמן 10 10 0:00 / 6:31

ברגשי אהבה עמוקים פנה המשגיח אל משפחתו ואל תלמידי הישיבה: "לילדים היקרים המופלאים המיוחדים אל תצטערו הרבה בכלל תזכרו שאנחנו תמיד ביחד גם אם לא נפגשים פיזית, האבא הגדול שלנו הוא מאחד אותנו ואנחנו איתו ממש אתם כאן ואני שם אבל זה תחת אותו אבא אוהב הקדוש ברוך הוא. תמשיכו לחזק אחד את השני ולהיות מאוחדים אתם פשוט נפלאים".

שורות מיוחדות הקדיש הרב לרעייתו, בהכרת תודה נדירה ובהשלמה מלאה עם רצון שמיים: "ואישתי היקרה והאהובה מכל שאין לי מילים איך לתאר את מה שאני חייב לה תודה ענקית לך על כל מה שעשית בשבילי לא הייתי ראוי לאחוז אחד מזה ואני לא מסוגל בכתב להביע מה שאני מרגיש כלפיך אבל אני זה את, ואני מבקש שתסלחי לי בלב שלם".

בחתימת דבריו כתב: "אם זה סופי אז אני הולך בשמחה מוחלטת בידיעה והרגשה ברורה שלא יכול להיות משהו שהבורא עושה שהוא לא הכי טוב שיכול להיות. אוהב את כולם באמת ותודה ענקית לכל מי שפגשתי בחיים לכל אחד ואחד היתה השפעה טובה עלי. במיוחד בני הישיבה האהובים והמתוקים ממש".

בצוואתו ביקש המשגיח זצ"ל: "בבת עיני זה הכולל לבני עליה שלאחרונה צובר חובות שנלקחו על ידי הרב לנג. אני מתחנן מכל מי שרוצה לעשות משהו למעני שיפעל ויפעיל לתמיכה קבועה בכולל הזה". הוא הוסיף: "אין אני בעל הבית יחיד בכולל אבל מבחינתי אין מקום בשום אופן בכולל למי שלא מקפיד על שמירת סדרים בלי הקלות והתחכמויות".

הרב הביע הכרת תודה מיוחדת: "לא אוכל להודות לכל מי שאני מחוייב. לא אוכל להמנע מלהביע את הכרת הטוב האמיתי לרב רונן אהובי על כל המסירות למעני שלא נתן לי ליפול ברוחי לא יהיו לי את המילים. וכן לידי"נ הרב יהודה לנג על כל הדאגה ברוח והעידוד הבלתי נגמר".

בסיום הצוואה הדגיש המשגיח זצ"ל שוב את סלידתו מפרסום ושבחים: "מודעות על הלוויה או כל ענין הקשור בפטירתי בגודל קצת יותר מהקטן בלי שום תיאורים ושבחים אני נחרץ על כך. לא לעשות שום כתבה משום סוג ולא תיאור חיים בשום מקום ואופן לא ראיתי בזה תועלת".

הוא ביקש: "רק חידושי תורה ולהרבות בלימוד תורה אמיתי ולא להפציץ מסכתות אם לא ילמדו בעיון לעילוי נשמתי. זכיתי להיות שליח קטן ומסור ללא מעט בחורים שזכיתי לרומם את נשמתם באופן אישי בורא עולם נתן לי ס"ד מיוחדת לכך אשתדל לעשות זאת מלמעלה אם יתאפשר לי ואם תבקשו על קברי ליידע אותי".

נוסח המצבה שביקש המשגיח זצ"ל: "הרב ישראל מאיר יוסף פדידה ז"ל בן יבדלח"א הגאון הגדול רבי צבי שליט"א שניסה והשתדל להתקרב לבורא עולם נלב"ע יום תאריך ת.נ.צ.ב.ה".