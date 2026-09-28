תאונה קטלנית בחול המועד: צעיר בן 30 נהרג בכביש 232

תאונת דרכים קשה אירעה היום (שני) בכביש 232, בקטע שבין קיבוץ איבים לברור חיל, במעורבות שני כלי רכב. צוותי הצלה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של צעיר כבן 30 שנלכד ברכבו, ופינו שני פצועים נוספים לבית החולים ברזילי במצב בינוני.

כוחות הצלה רבים הוזנקו לזירה עם קבלת הדיווח. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני, אך בשל עוצמת הפגיעה והחבלות הקשות מהן סבל הצעיר שנלכד ברכב, נאלצו הצוותים לקבוע את מותו בזירה.

נהוראי דרשן, יחיאל רוזנברג וחיים סאסי, חובשים באיחוד הצלה, מסרו: "מדובר בזירת תאונה קשה מאוד עם מעורבות שני כלי רכב. למרבה הצער, נקבע מותו במקום של גבר כבן 30 עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. בנוסף, הענקנו טיפול רפואי לשני נפגעים נוספים שנפצעו באורח בינוני וקל".

פרמדיקים במד"א, אריאל אלבז ואדם גוסטבו, שטיפלו בזירה, תיארו את המראות הקשים: "ראינו רכב מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות ובתוכו נלכד גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו פציעותיו היו קריטיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, טיפלנו ופינינו לבית החולים ברזילי שני גברים כבני 40 במצב בינוני עם חבלות בגופם".

משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית. שוטרי תחנת שדרות ובוחני תאונות דרכים של מחוז דרום הגיעו לזירה, פועלים להסדרת התנועה במקום ואוספים ממצאים לחקירת האירוע.