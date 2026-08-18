בלשי יחידת הסייבר הארצית להב 433 עצרו השבוע תושב אשקלון בחשד לביצוע מתקפת סייבר נרחבת נגד עשרות עסקים ישראליים.

על פי החשד, החשוד הצליח להחדיר תוכנות זדוניות למערכות המחשב של חברות רבות במשק, ובאמצעותן אסף חומרי מחשב ומידע רגיש מהארגונים שנפגעו.

החקירה התנהלה בסמוי במשך תקופה ממושכת, במהלכה עבדו חוקרי היחידה על איתור זהות החשוד. לאחר עבודה אנליטית מורכבת ומאומצת, הצליחו הבלשים לזהות את החשוד ולאתר את מקום מגוריו.

בשעות הבוקר המוקדמות של היום, עברה היחידה לשלב הגלוי של החקירה ופעלה למעצר החשוד. במקביל למעצר, ערכו שוטרי היחידה חיפושים בביתו של החשוד ובמספר מקומות נוספים הקשורים לחקירה.

החשוד נחקר באזהרה בחשד לעבירות חמורות על חוק המחשבים, האזנת סתר, פגיעה בפרטיות ועבירות נוספות. בתום החקירה הוא הובא לבית המשפט השלום בראשון לציון לדיון בהארכת מעצרו. השופט הורה על הארכת מעצרו עד ליום כ"ג באב תשפ"ו (23.8.26). כמו כן, נעתר בית המשפט לבקשת הסנגור והטיל צו איסור פרסום על זהות החשוד.