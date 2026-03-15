שני קשישים נפגעו לפנות בוקר (ראשון) באורח קל בשל שברי יירוט שנפלו על מבנה מגורים בעיר חולון. במקום פרצה שריפה והדיירים פונו מהמקום. כמו כן, הרכבים ברחוב הסמוך עלו באש ולוחמי הכיבוי פעלו להשתלט על הלהבות.

זירת הנפילה בחולון ( צילום: דוברות מד"א )

מדוברות מד"א נמסר: "בזירה בגזרת חולון, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ל-2 נפגעים, בהם: גבר כבן 80 במצב קל מאוד עם פציעות מרסיסי זכוכית ואישה כבת 80 במצב קל עם סימני שאיפת עשן. בנוסף צוותי מד"א מטפלים במספר נפגעי חרדה במקום".

כוחות ההצלה פועלים בזירת הנפילה בחולון ( צילום: דוברות כבאות והצלה מחוז דן )

מפיקוד העורף נמסר: "כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף, בסדיר ובמילואים, פעלו בזירה במרכז הארץ בה התקבל דיווח על נפילה, מבצעים סריקות ופעולות סיוע לאוכלוסייה במקום. "פיקוד העורף קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות אשר מוכחות כמצילות חיים ולפעול בהתאם לנדרש בעת קבלת ההתרעה".