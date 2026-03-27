אחרי דחיית האולטימטום: טראמפ שוקל לשלוח 10,000 חיילים נוספים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לשלוח 10,000 חיילים נוספים למזרח התיכון, ימים לאחר שהודיע על דחיית האולטימטום שהציב לאיראן בעשרה ימים. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, מפי גורמים במשרד ההגנה האמריקני המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, אם תאושר הפריסה, היא תכלול ככל הנראה שילוב של כוחות חי"ר ורכבי קרב משוריינים. הכוח המתוכנן אמור להצטרף לכ-5,000 לוחמי מארינס שכבר מוצבים באזור, וכן לאלפי צנחנים מדיוויזיית 82 המוטסת, שקיבלו הוראה להיערך ולהתפרס במרחב.

בשלב זה לא ברור היכן בדיוק יוצבו הכוחות הנוספים, אך לפי ההערכות שהובאו בדיווח, ייתכן שהם ימוקמו בטווח תקיפה מהאי חארג, הנחשב לנקודת מפתח עבור משק האנרגיה האיראני.

האי, המכונה "אי הנפט", אחראי לפי הדיווח לעיבוד של כ-90% מייצוא הנפט של איראן. עוד צוין כי ארצות הברית כבר תקפה באי במהלך העימות הנוכחי, אך לפי הפרסום פגעה רק בתשתיות צבאיות.

הדיווח מגיע ברקע מסרים כפולים מוושינגטון. מצד אחד, טראמפ איים כי מצר הורמוז ייפתח, גם אם יהיה צורך לעשות זאת ללא סיוע מצד בעלות בריתה של ארצות הברית. מצד שני, הממשל ממשיך לעסוק בערוץ המשא ומתן מול איראן, ובישראל מעריכים כי הנשיא האמריקני עדיין מעוניין לסיים את הלחימה ולהציג הישג מדיני או צבאי ברור.

לצד הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, באתר אקסיוס פורסם כי הפנטגון בוחן כמה אפשרויות צבאיות ל"מכת סיום" באיראן, מהלך שעשוי לכלול גם שילוב של כוחות קרקעיים לצד תקיפות אוויריות נרחבות.

לפי אותם דיווחים, בממשל האמריקני סבורים כי מהלך עוצמתי ומוחץ עשוי לשפר את עמדות הפתיחה למשא ומתן, או לחלופין לאפשר לטראמפ להציג תמונת ניצחון ברורה.

על פי אקסיוס, בין התרחישים שנבחנים נמצאים פלישה או מצור על האי חארג, השתלטות על האי לארק, תפיסת האי אבו מוסא ושני איים נוספים סמוך לכניסה המערבית למצר הורמוז, וכן חסימה או תפיסה של ספינות המייצאות נפט איראני בצדו המזרחי של המצר.

עם זאת, לפי הדיווח, גורמים אמריקנים העריכו כי חלק מהמהלכים הללו עלולים דווקא להרחיב את העימות ולהאריך את הלחימה, במקום להוביל לסיום מהיר שלה.

במקביל נמשכת גם המחלוקת סביב דבריו של טראמפ, שטען כי איראן ביקשה לדחות את הדד ליין שנקבע לה. בכיר במשרד החוץ האיראני, שצוטט בערוצים המזוהים עם הציר הפרו איראני, הכחיש זאת ואמר כי טהרן לא ביקשה כל דחייה או ביטול של לוחות הזמנים.

בהמשך, לפי הוול סטריט ג'ורנל, גם גורמים במדינות המתווכות בין וושינגטון לטהרן הטילו ספק בגרסתו של טראמפ. לדבריהם, איראן טרם העבירה תשובה סופית לתוכנית 15 הנקודות האמריקנית לסיום המלחמה.

לפי הפרסום, גורמים איראנים הבהירו למתווכות כי קיימת נכונות עקרונית למשא ומתן, אך ההנהגה בטהרן עדיין נדרשת לקבל החלטה סופית.