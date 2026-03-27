ליאור חורב, היועץ האסטרטגי החדש שגויס לצוות הקמפיין של נפתלי בנט לקראת הבחירות הבאות, עומד במוקד סערה לאחר שנחשפו שורת התבטאויות עבר חריפות נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

לפי דיווח של JNS, חורב, שנחשב לאחד האסטרטגים הפוליטיים המנוסים בישראל, פרסם בשנים האחרונות פוסטים שבהם תקף את טראמפ באופן אישי ופוליטי. באחד מהם, מפברואר 2022, כתב כי "האמת של טראמפ היא כמו הדמוקרטיה של איראן", בהתייחסות לרשת Truth Social שהקים הנשיא האמריקני.

בפוסט אחר, מאוקטובר 2023, ימים ספורים לאחר מתקפת חמאס על ישראל, כתב חורב כי "דונלד טראמפ התייצב לצד האויבים הגרועים ביותר של ישראל".

חורב תקף בעבר גם את הקשר בין בנימין נתניהו לטראמפ. בפוסט בעברית מנובמבר 2022 הוא כינה את נתניהו "חסיד עיוור של טראמפ, שהוא חסיד מושבע של אנטישמים, עליונות לבנה ורודפי יהודים בארה"ב".

ב-JNS הובאו גם התבטאויות נוספות שיוחסו לחורב לאורך השנים, ובהן עקיצה מלפני בחירות 2016 בארצות הברית, שלפיה "האומה שהמציאה את מקדונלד ודונלד דאק לא תתקשה לבחור את דונלד טראמפ", וכן ציוץ מ-2020 שבו הזכיר את הביטוי "Trump Tantrum" בהקשר של בריאות נפשית ופוליטיקה.

הפרסומים הללו מביכים במיוחד משום שהם מתנגשים עם הקו שבנט מנסה להציג כלפי וושינגטון מאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן. בנט משתדל בחודשים האחרונים לשדר מסרים חיוביים כלפי הממשל האמריקני, ובמרץ אף צוטט באתר הבית הלבן כשהוא משבח את טראמפ ואומר כי הלקח הגדול הוא שלא כדאי להתעסק עם הנשיא האמריקני.

הסתירה מתחדדת עוד יותר לנוכח העובדה שבנט צירף לצוותו גם דמויות המזוהות עם טראמפ, בהן היועץ והסוקר אנתוני פבריציו, שהיה מעורב בקמפיינים של טראמפ, וכן היועץ הוותיק ג'ורג' בירנבאום. בהודעתו על צירופם, הדגיש בנט את הקשר של פבריציו לטראמפ והציג זאת כנכס לקמפיין.

בשלב זה לא ברור אם ההתבטאויות הישנות של חורב ישפיעו בפועל על יחסו של טראמפ לבנט או על הקשר עם הבית הלבן. עם זאת, ב-JNS הזכירו מקרים קודמים שבהם אמירות עבר של יועצים פוליטיים בישראל יצרו משברים מול הממשל האמריקני, ובהם מינויו שבוטל של רן ברץ בתקופת אובמה והסערה סביב רונן צור בתקופת כחול לבן.

ליאור חורב הגיב: "הבעתי את דעותיי בנושאים רבים לאורך הרבה שנים. בתקופות שונות. בעבר היתה לי ביקורת על דברים כמו גם דברי שבח כאשר חשבתי כך".

בנט עצמו טרם הגיב פומבית לפרסומים, ודוברו לא השיב לשאלות JNS, כולל לשאלה האם היה מודע להתבטאויות נגד טראמפ לפני שהחליט למנות את חורב.