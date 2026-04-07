במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, נערך אמש מעמד 'שמחת יום טוב' המסורתי, בשילוב מעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' בהשתתפות המוני תלמידים וחסידים שצבאו על המקום.

בדבריו במהלך המעמד, התייחס הגר"מ שטרנבוך למצב המתוח והקשה הפוקד את עם ישראל בתקופה האחרונה. במילים ספורות אך טעונות בכאב, תיאר הרב את המציאות הנוכחית: "ה' רבו צרי", פתח הרב את דבריו, "המצב לא קל, המצב קשה מאוד. חטאנו לה', חטאנו".

אלא שמיד לאחר מכן, עבר הרב לנימה של הבטחה נדירה שחיזקה את לב השומעים והפיחה תקווה גדולה: "אבל למרות זאת, בורא עולם נמצא איתנו!", קרא הרב בהתרגשות.

את דבריו חתם הרב במשפט שחזר על עצמו פעמיים ועורר גלים של התרגשות: "ובעזרת ה' נראה עוד הרבה ישועות. תשמעו מה שאני אומר לכם!! נראה עוד ישועות הרבה!!".