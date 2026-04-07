בבלי
ערב שביעי של פסח

הגר"מ שטרנבוך בהתבטאות: "תשמעו מה שאני אומר לכם - נראה עוד ישועות רבות"

במהלך שמחת החג במסגרת מעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' שנערך אמש במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, השמיע הרב דברים נוקבים ומעוררי תקווה על המצב הקשה השורר בארץ הקודש: "ה' רבו צרי, המצב לא קל, אבל תשמעו מה שאני אומר לכם - נראה עוד ישועות רבות" • צפו (חרדים)

הגר"מ שטרנבוך נושא דברים - חוה"מ פסח (צילום: שמואל דריי)

במעונו של , נערך אמש מעמד 'שמחת יום טוב' המסורתי, בשילוב מעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' בהשתתפות המוני תלמידים וחסידים שצבאו על המקום.

שמחת יו"ט אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)

בדבריו במהלך המעמד, התייחס הגר"מ שטרנבוך למצב המתוח והקשה הפוקד את עם ישראל בתקופה האחרונה. במילים ספורות אך טעונות בכאב, תיאר הרב את המציאות הנוכחית: "ה' רבו צרי", פתח הרב את דבריו, "המצב לא קל, המצב קשה מאוד. חטאנו לה', חטאנו".

אלא שמיד לאחר מכן, עבר הרב לנימה של הבטחה נדירה שחיזקה את לב השומעים והפיחה תקווה גדולה: "אבל למרות זאת, בורא עולם נמצא איתנו!", קרא הרב בהתרגשות.

את דבריו חתם הרב במשפט שחזר על עצמו פעמיים ועורר גלים של התרגשות: "ובעזרת ה' נראה עוד הרבה ישועות. תשמעו מה שאני אומר לכם!! נראה עוד ישועות הרבה!!".

שמחת יו"ט אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר