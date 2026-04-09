נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הבוקר (חמישי) הצהרה חריפה בה הוא מזהיר את איראן מפני הפרת ההסכם שהושג או אי הגעה להסכם קבוע.

על פי דבריו, כל כלי השיט, המטוסים ואנשי הצבא של ארצות הברית, יחד עם תחמושת נוספת ואמצעי לחימה, יישארו במקומם בתוך איראן וסביבה עד אשר ההסכם האמיתי שהושג יקוים במלואו.

"אם מסיבה כלשהי זה לא יקרה – דבר שנראה בלתי סביר – אז 'הירי יתחיל', גדול יותר, טוב יותר וחזק יותר מכל מה שנראה אי פעם", כתב טראמפ בהודעתו. הנשיא הבהיר כי הוסכם זה מכבר שלא יהיו נשק גרעיני, ומצרי הורמוז יהיו פתוחים ובטוחים.

טראמפ סיים את הצהרתו בנימה מאיימת: "בינתיים, הצבא האדיר שלנו נערך ומצטייד, ואף נח – ובעצם מצפה בכיליון עיניים לכיבוש הבא שלו. אמריקה חזרה!"

איראן מאשימה בהפרת ההסכם

ההצהרה של טראמפ מגיעה על רקע האשמות איראניות בדבר הפרת ההסכם. יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד קאליבף הודיע כי ההסכמות עם המערב הופרו עוד לפני תחילת המשא ומתן. בטהרן טוענים כי ישראל וארה"ב הפרו סעיפים קריטיים, ועל כן המשך השיחות לסיום הלחימה אינו סביר.

על פי דברי קאליבף, שלוש הפרות מרכזיות מעקרות את המגעים: הפרת השקט בלבנון, חדירת רחפן למרחב האווירי האיראני, ושלילת זכותה של איראן להעשרת חומר גרעיני. הצהרתו משקפת את המאבק הפנימי בצמרת האיראנית ואת הקושי של המשטר לעכל את תנאי הכניעה.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט חשפה אמש כי הגרסה הראשונה של "תוכנית 10 הנקודות" שהגישה איראן נדחתה בבוז על ידי הנשיא. רק תחת איום הדד-ליין והלחץ הצבאי, נאלצה טהרן לשלוח מתווה חדש ומתוקן. "העולם חזה בניצחון צבאי היסטורי", הכריזה הדוברת.

בוושינגטון מבהירים כי לא תהיה שום פשרה בנושא הגרעין. "הקו האדום שלאיראן לא תהיה יכולת גרעינית לעולם – לא ישתנה", הדגישה לוויט. היא הוסיפה בעקיצה כי מה שהאיראנים אומרים בתקשורת שלהם "שונה לגמרי ממה שהם אומרים לנו בחדרים סגורים".

יצוין כי עוד הבית הלבן מברך על הפסקת האש, בבירות המפרץ הפרסי נשמע מסר שונה לחלוטין. מאבו דאבי ועד ריאד, מדינות ערב הסוניות מבהירות לממשל טראמפ: הפסקת אש שמשאירה את איראן עם יכולות גרעין וטילים היא רק ספירה לאחור לפיצוץ הבא.

משרד החוץ באבו דאבי שיגר הודעה נחרצת בה הבהיר כי ההתמודדות עם איראן חייבת להיות "כוללת ומלאה". האמירתים דורשים טיפול שורש לא רק בגרעין, אלא גם במערכי הטילים הבליסטיים, במערכי הכטב"מים ובהפעלת השלוחות ברחבי האזור. "יש להעמיד את איראן לדין על פשעיה ותוקפנותה", נמסר רשמית מאבו דאבי.