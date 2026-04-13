נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, אישר לראשונה כי צוותים צבאיים אוקראינים השתתפו באופן פעיל בהפלת רחפני תקיפה איראניים במספר מדינות במזרח התיכון. לדבריו, מדובר בפעילות מבצעית ממשית ולא בתרגול או ייעוץ בלבד."כן, השמדנו רחפני שהד איראניים – ולא במדינה אחת בלבד," אמר זלנסקי בתדרוך לעיתונאים שפורסם ביום שישי האחרון, כפי שצוטט ב־Euronews. "לא מדובר באימון, אלא בעזרה בבניית מערך הגנה אווירית מודרני שמסוגל להתמודד באמת עם האיום."

לפי דיווחים מהתקשורת הבינלאומית, אוקראינה שלחה החל מחודש מרץ 228 מומחים אזרחיים־צבאיים למדינות במפרץ - בהן קטאר, איחוד האמירויות, ערב הסעודית, כווית וירדן - על מנת לסייע בהגנת מתקנים אסטרטגיים מפני רחפנים איראניים. החיילים פעלו בשילוב מערכות שיבוש מתקדמות וטכניקות יירוט שפיתחה קייב בעצמה מתוך ניסיונה במלחמה נגד רוסיה.

זלנסקי ציין כי אנשיו "הצליחו לייעץ כיצד לחזק את מערכות ההגנה המקומיות ואף לבצע הגנה ישירה במצבים מסוימים". לפי דיווח ב־BBC, חלק מהמומחים האוקראינים אף סייעו לכוחות אמריקאיים בהגנת בסיסים בירדן.

עסקאות נפט ונשק ל־10 שנים

בצד המבצעי, התברר כי אוקראינה חתמה על שורת הסכמי ביטחון ל־10 שנים עם ערב הסעודית, קטאר ואיחוד האמירויות, ובמקביל נמשכים מגעים עם עומאן, כווית ובחריין. ההסכמים כוללים אספקת נפט גולמי ודלקים מזוקקים לאירופה בתמורה למומחיות צבאית ולסיוע בפריסת מערכות יירוט.

"בחלק מהמקרים מדובר במערכת הגנה על תשתיות האנרגיה שלנו, ובאחרים - בהסדרים פיננסיים או בנפט לזיקוק," הסביר זלנסקי. לדבריו, המהלך מבטא שינוי מהותי בתפקידה של אוקראינה בזירה הבינלאומית: מיעד לסיוע ביטחוני - לשחקן יצוא מרכזי של הגנת רחפנים ולוחמה אלקטרונית.

נוכחות מתמשכת גם אחרי הפסקת האש

אישורו של זלנסקי הגיע ימים ספורים לאחר הסכם הפסקת אש של שבועיים בין ארצות הברית לאיראן, שתווך על ידי פקיסטן. למרות זאת, הנשיא הבהיר כי המומחים האוקראינים יישארו באזור גם לאחר סיום ההסכם - בין אם יצליח או אם יכשל, כדי "להמשיך ולפתח את יכולות ההגנה של המדינות השותפות".

המהלך מבסס את אוקראינה כשחקן חדש ומשמעותי בזירת הלוחמה במזרח התיכון. לפי ניתוח של Reuters, המדינות הערביות רואות באוקראינה גורם אמין ובעל ניסיון מעשי להתמודד עם איום הרחפנים האיראניים - ניסיון שנצבר במלחמה הקשה מול מוסקבה מאז 2022.