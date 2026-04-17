שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הודיע היום כי איראן פותחת לחלוטין את מצר הורמוז האסטרטגי למעבר של כל כלי השיט המסחריים. בהודעה שפרסם ברשת אקס הבהיר עראקצ'י כי הצעד מגיע בהתאם להפסקת האש בלבנון, וכי המעבר החופשי יתאפשר למשך יתרת תקופת הפסקת האש בנתיב שתואם מראש.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מיהר לברך על המהלך, שיתף את הבשורה ברשת החברתית שלו, והודה לאיראנים.

בהמשך הבהיר טראמפ כי המצור על איראן נשאר למרות פתיחת מצר הורמוז. לדבריו, "מצר הורמוז פתוח לחלוטין ומוכן לעסקים ולמעבר מלא, אך המצור הימי יישאר בתוקף מלא בכל הנוגע לאיראן בלבד, עד שהעסקה שלנו עם איראן תושלם ב-100%. תהליך זה אמור להתנהל במהירות רבה, שכן רוב הנקודות כבר נדונו".

ההכרזה הדרמטית הובילה לתגובת שרשרת מיידית בשוק האנרגיה העולמי, כאשר מחירי הנפט צללו בחדות. חבית מסוג קרוד ירדה בכעשרה אחוזים ונסחרת סביב שמונים וחמישה דולרים, בעוד חבית מסוג ברנט רשמה ירידה של כמעט תשעה אחוזים למחיר של תשעים דולרים.

המחווה האיראנית מגיעה על רקע המשא ומתן המתנהל מול ארצות הברית, כאשר הפסקת האש הנוכחית בין המדינות אמורה לפקוע ביום רביעי הבא, עשרים ושניים באפריל.

עם זאת, הנשיא טראמפ שידר אתמול אופטימיות רבה לגבי המשך המגעים, ורמז כי ייתכן שאף לא יהיה צורך בהארכת הפסקת האש לנוכח ההתקדמות המהירה.

טראמפ חשף פרטים דרמטיים מתוך חדרי המשא ומתן, וטען כי לארצות הברית יש התחייבות מאיראן שלא תפתח נשק גרעיני למשך יותר מעשרים שנה. לדבריו, האיראנים הסכימו כמעט לכל הדרישות, כולל ויתור ומסירה של האורניום המועשר שברשותם.

הנשיא האמריקני הוסיף כי ייתכן שפגישת משא ומתן נוספת תתקיים כבר בסוף השבוע, וציין כי הוא שוקל לטוס לבירת פקיסטן, איסלאמאבאד, במקרה של חתימה על הסכם סופי לסיום המלחמה.

עם זאת, הוא הבהיר נחרצות כי אם לא תושג עסקה, הכוחות יחזרו להילחם. בכנס בלאס וגאס אף ציין כי המלחמה מול איראן מתקדמת מצוין ואמורה להסתיים בקרוב.

במקביל לזירה האיראנית, תשומת הלב העולמית נשואה גם ללבנון, שם נכנסה אמש בחצות לתוקף הפסקת אש, מהלך שטראמפ דחף אליו והוביל להסכמה מצד ישראל. הנשיא האמריקני סיפר כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא לבנון ג'וזף עאון, והגדיר את ההתפתחויות כמרגשות מאוד.

טראמפ הצהיר כי בכוונתו להיפגש עם שני המנהיגים ואף לערוך ביקור בלבנון בזמן הנכון. בהתייחסו לארגון הטרור חיזבאללה, שיגר טראמפ מסר, כשהביע תקווה שפעילי הארגון יתנהגו יפה במהלך פרק הזמן הקריטי הזה. הוא הדגיש כי אם חיזבאללה ינצור את נשקו ולא יהיה יותר הרג, זה יהיה רגע נהדר עבורם ועבור האזור כולו שזקוק לשלום.