( צילום: דובר צה"ל )

המתיחות בגבול הצפון מסלימה חרף הסכם הפסקת האש, וצה"ל מעלה הילוך בתגובותיו להפרות החוזרות ונשנות מצד ארגון הטרור חיזבאללה.

הלילה, זמן קצר לאחר שמספר רקטות שוגרו לעבר מרחב היישוב שתולה שבגליל המערבי, כוחות צה"ל הצליחו לסגור מעגל אש מהיר ותוך דקות ספורות תקפו והשמידו את המשגר ממנו בוצע הירי. במקביל, כלי טיס של חיל האוויר תקף משגר נוסף שהיה טעון ומוכן לשיגור, אשר היווה איום מיידי על כוחות הצבא ואזרחי מדינת ישראל. התקרית בשתולה מצטרפת לשורת אירועים ביטחוניים שהתרחשו מוקדם יותר באותו היום בדרום לבנון. באחד המקרים החמורים, שלושה מחבלי חיזבאללה שיגרו טיל קרקע אוויר בניסיון להפיל כלי טיס של חיל האוויר שפעל בשמי לבנון. הטיל החטיא את מטרתו, ובסגירת מעגל מהירה צה"ל תקף וחיסל את שלושת המחבלים שביצעו את הירי. באירוע נוסף שאירע בגזרה, מחבלים שיגרו רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בשטח. זמן קצר לאחר מכן, חיל האוויר תקף והשמיד תשתיות טרור במרחב ממנו פעל הרחפן.

( צילום: דובר צה"ל )

בנוסף לאירועים אלו, חיזבאללה המשיך לאתגר את הכוחות הקרקעיים ושיגר רקטות לעבר לוחמי צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי במרחב הכפר עיינתא שבדרום לבנון. מערכות ההגנה האווירית יירטו חלק מהשיגורים, בעוד היתר נפלו בשטחים פתוחים בסמוך לכוחות, מבלי לגרום לנפגעים. בתגובה לירי זה, צה"ל זיהה שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור נוסף והשמיד גם אותם.

דובר צה"ל הבהיר כי רצף האירועים מהווה הפרה בוטה של הבנות הפסקת האש. עוד הודגש כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות במרחב קו ההגנה הקדמי כדי להשמיד תשתיות טרור ולהסיר כל איום מעל אזרחי ישראל ולוחמי צה"ל הפרוסים בגזרה.