בבלי
בצל ההסלמה

לקראת פיצוץ? ארה"ב מורה לאזרחים לעזוב את לבנון "כל עוד יש טיסות"

משרד החוץ האמריקאי קורא לאזרחים לעזוב את לבנון באופן מיידי בשל סביבה בטחונית מורכבת והסלמה מול חיזבאללה | ההודעה הגיעה ברקע הסלמה בשטח (בעולם)

מתקפה על כפר בדרום לבנון, אילוסטרציה

משרד העניינים הקונסולריים של מחלקת המדינה של ארצות הברית קרא הערב (רביעי) לאזרחים לעזוב באופן מיידי את לבנון, בשל "סביבה בטחונית מורכבת".

"סביבת הביטחון נותרה מורכבת ויכולה להשתנות במהירות. אנו קוראים לאזרחי ארה"ב לעזוב את לבנון כל עוד אפשרויות טיסות מסחריות נותרות זמינות", נאמר בהודעת המשרד.

עוד נאמר כי "אנו ממליצים לאזרחי ארה"ב בלבנון שבוחרים לא לעזוב להכין תוכניות מגירה למצבי חירום ולעקוב אחר החדשות אחר התפתחויות".

ההודעה התקבלה במקביל להמשך ההסלמה בין ישראל לארגון הטרור ולמתיחות סביב הפסקת האש.

חיזבאללה מסר מוקדם יותר היום כי שיגר כטב״ם לעבר כוח ישראלי בדרום לבנון בתגובה לטענתו לתקיפה ישראלית, ובצה״ל אמרו כי כלי טיס עוין יורט.

נשיא לבנון ג'וזף עאון אמר כי המדינה תפעל להארכת הפסקת האש בתיווך אמריקני, ולבלימת פעולות ישראל בדרום המדינה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר