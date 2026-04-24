סקר מנדטים חדש שפורסם הבוקר בעיתון מעריב מציג תמונת מצב פוליטית מרתקת בצמרת, כאשר מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת בנט 2026 בראשות נפתלי בנט ניצבות ראש בראש עם עשרים וארבעה מנדטים כל אחת. עבור מפלגת הליכוד מדובר בירידה קלה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם.

בחלוקה לגושים, גוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות מצליח לשמור על יציבות זה השבוע הרביעי ברציפות ומחזיק ברוב של שישים ואחד מנדטים, נתון שהיה מאפשר לו להקים ממשלה. מנגד, גוש מפלגות הקואליציה הנוכחית זוכה לארבעים ותשעה מנדטים בלבד. מפלגת עוצמה יהודית רושמת התחזקות ועולה לתשעה מנדטים.

בהמשך מפת חלוקת המנדטים, מפלגת ישר עם גדי איזנקוט מתייצבת על שנים עשר מנדטים. אחריה ממוקמות ש"ס, ישראל ביתנו והדמוקרטים הזוכות לתשעה מנדטים כל אחת.

מפלגות יש עתיד ויהדות התורה מסתפקות בשבעה מנדטים כל אחת, ואילו בגזרת המפלגות הערביות, חדש תעל ורעם מקבלות חמישה מנדטים לכל רשימה.

לפי הסקר, מספר מפלגות מוכרות אינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה, ובהן מפלגת הציונות הדתית ומפלגת כחול לבן שנותרות מחוץ לכנסת על פי סקר זה.

מלבד מפת המנדטים, המשתתפים בסקר נשאלו גם לגבי אופיו של טקס הדלקת המשואות שנערך בהר הרצל ביום העצמאות. מהנתונים עולה כי הציבור הישראלי חלוק עמוקות בדעתו, כאשר 44% מהמשיבים סבורים כי הטקס השנה נשא אופי פוליטי מובהק, לעומת 32% בלבד שהגדירו אותו כטקס ממלכתי.

הפער בנקודת המבט בולט במיוחד כאשר בוחנים את ההשתייכות הגושית של המצביעים. בעוד שרוב ניכר של 63% ממצביעי הקואליציה ראו בטקס אירוע ממלכתי לחלוטין, רוב מוחלט של 72% בקרב מצביעי האופוזיציה הגדירו את התנהלות הטקס כפוליטית.

בנוסף לסוגיות הפנים, הסקר בחן גם את עמדת הציבור הישראלי בסוגיות מדיניות ובינלאומיות אקטואליות, ובראשן ההחלטה האחרונה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להאריך את הפסקת האש במטרה להמתין לתשובה מאיראן.

מתברר כי קיימת ביקורת ציבורית משמעותית על המהלך האמריקני, כאשר 42% מהישראלים סבורים כי החלטתו של טראמפ שגויה לחלוטין. מנגד, רק 28% מהנשאלים הביעו תמיכה במהלך ורואים בו החלטה נכונה.

הנתונים מתבססים על סקר שנערך על ידי לזר מחקרים בקרב 502 משיבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל, עם טעות דגימה מרבית של 4.4%.