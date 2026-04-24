צה"ל חשף היום שורת תיעודים וממצאים חדשים הממחישים את השימוש הציני והפסול שעושה ארגון הטרור חיזבאללה באמבולנסים ובצוותים רפואיים בדרום לבנון.

לדברי דובר צה"ל, ארגון הטרור חיזבאללה משתמש באופן חזרתי וקבוע במוסדות ובציוד רפואי, ובפרט באמבולנסים, לצורך הסתרת פעילות טרור. הארגון מנצל את כלי הרכב והצוותים הרפואיים כמסווה להעברת נשק ומחבלים, פעולה שפוגעת ישירות בהגנה המיוחדת המוקנית להם על פי כללי הדין הבינלאומי.

בצה"ל מסבירים כי מאמצי הפינוי הנרחבים של האוכלוסייה האזרחית מדרום לבנון, שנועדו להגן על התושבים, הותירו את המרחב ריק והקשו משמעותית על פעילי חיזבאללה להיטמע בשטח ולנוע בחופשיות. כתוצאה מכך, זיהו בצבא כי ארגון הטרור נאלץ לשנות טקטיקה ולהגביר את השימוש באמבולנסים כאמצעי הסוואה מרכזי לניוד פעיליו בין מוקדים שונים מבלי לעורר חשד. הממצאים החדשים נחשפו במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בשטח. השבוע ביצעו לוחמי חטיבת גולני סריקות נרחבות במרחב הכפר קנטרה, זאת בעקבות תקרית שבה חוסלו מחבלים חמושים שהפרו את הפסקת האש והיוו איום על הכוחות. במהלך הסריקות, איתרו הלוחמים אמבולנס ששימש את המחבלים כמחסן נייד להסתרת אמצעי לחימה. בתוך רכב ההצלה נמצאו בין היתר מטעני חבלה, פצצות מרגמה, מחסניות ורימונים שנועדו לשמש לפעילות עוינת נגד כוחותינו.

אירוע נוסף הממחיש את התופעה התרחש במהלך החודש האחרון, כאשר לוחמי חטיבה 7 נתקלו במחבל חיזבאללה שפעל בצמוד לאמבולנס. המחבל, שהיה חמוש בנשק מסוג אר פי ג'י, פתח באש לעבר הכוחות אך חוסל במהירות בתגובה.

בסריקה שנערכה באמבולנס לאחר ההיתקלות, נמצאו אמצעי לחימה רבים נוספים שבעזרתם תכנן המחבל להתבסס במרחב ולנהל לחימה "מוגנת" מתוך מחסה שאמור להיות חסין מפגיעה.

אחד התיעודים החריגים והמטרידים ביותר שפרסם צה"ל מציג את שיטות ההימלטות של פעילי ארגון הטרור. בסרטונים נראים מחבלים שהצליחו לשרוד תקיפות של חיל האוויר, כשהם בורחים בריצה ומסתתרים בשטח.

לאחר זמן קצר מגיע למקום אמבולנס, ואוסף אותם כשהם מושכבים על גבי אלונקה ומוכנסים לתוך שקי גופות רכוסים, למרות שהם חיים וללא כל פגע. שיטה זו נועדה להטעות את אמצעי התצפית של צה"ל ולאפשר למחבלים לחמוק מהזירה בחסות הפינוי הרפואי.

"תיעודים אלה מהווים הוכחות לשימוש שעושה ארגון הטרור חיזבאללה בכלי רכב רפואיים כדי לנצל את חסינותם. צה"ל ימשיך לפעול בהתאם לדין הבינלאומי כלפי מתקנים רפואיים, על אף שחיזבאללה בוחר לנצלם לצרכים צבאיים, תוך הפרה בוטה של כללי הדין הבינלאומי", מסר דובר צה"ל.