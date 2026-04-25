תיעוד מרגע החיסול ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום בהכוונת שב"כ תקפו וחיסלו מוקדם יותר השבוע חוליית מחבלים מארגון הטרור חמאס שתכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה בטווח הזמן המיידי. התקיפה המדויקת בוצעה ביום חמישי האחרון, ורק כעת ניתן לפרסם את פרטי המחבלים שחוסלו.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים בכירים בארגון הטרור חמאס, שהיוו איום מיידי על כוחותינו ופעלו להמשך בניין הכוח של הארגון תוך הפרת הסכם הפסקת האש. המחבל הראשון שחוסל הוא חאזם ראמי עלי עאידי, מפקד חולייה בארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. עאידי היה מעורב ישירות באחד האירועים הקשים ביותר של אותו יום השחור, ומאז פעל במסגרת מבנה הפיקוד של חמאס ברצועה. המחבל השני שחוסל הוא אבראהים מנצור, מפקד מחלקה בארגון הטרור חמאס, שהוביל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל לאורך הלחימה. מנצור היווה גורם מרכזי בבניין הכוח של חמאס ובניסיונות לשיקומו, תוך הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. פעילותו המבצעית הייתה ממוקדת בתכנון והובלת מתווי טרור נגד כוחותינו הפרוסים במרכז הרצועה.

החוליה שחוסלה ( צילום: דובר צה"ל )

המחבל השלישי שחוסל הוא מאהר טנטאוי, מחבל ביחידת המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס. טנטאוי פעל במסגרת מערך המודיעין של הארגון ותרם לתכנון ולביצוע פעילות טרור נגד כוחות צה"ל.

מדובר צה"ל נמסר כי טרם התקיפות ננקטו צעדים מקיפים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. הפעילות המבצעית בוצעה בהתאם לנהלי צה"ל ובהכוונה מודיעינית של שב"כ.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הכוחות והמדינה. הצבא מדגיש כי ימשיך לפעול נגד כל גורם המהווה איום על ביטחון אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.

יצוין כי בימים האחרונים ממשיכה הפעילות המבצעית ברצועת עזה, כאשר כוחות צה"ל פועלים להסרת איומים מיידיים ולמניעת ניסיונות חידוש הטרור. כפי שדיווחנו קודם לכן, חוסלו מחבלים נוספים שהתקרבו לכוחות בצפון ובדרום הרצועה והיוו איום מיידי.