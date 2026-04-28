איראן דוחה מו"מ: "לא נשוב לשולחן תחת מצור"

המתיחות בין ארצות הברית לאיראן מגיעה לנקודת רתיחה נוספת, כאשר גורם אמריקני בכיר מסר הלילה (בין שני לשלישי) לסוכנות רויטרס כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אינו מרוצה מההצעה שהגישה איראן לממשל האמריקני.

על פי הדיווח, ההצעה האיראנית אינה נותנת מענה מספק לסוגיית הגרעין - הנושא המרכזי במחלוקת בין שתי המדינות ועליו מתעקש הנשיא טראמפ. ההצעה החדשה של איראן והתגובה של טראמפ הגיעו על רקע החלטה דרמטית של הנשיא טראמפ בסוף השבוע לבטל את נסיעתם המתוכננת של שליחיו הבכירים, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, לאיסלאמאבאד. השניים היו אמורים להיפגש שם עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י במסגרת המגעים הדיפלומטיים להשגת הסכם גרעיני. "ביטלתי זה עתה את נסיעת נציגיי לאיסלאמאבאד כדי להיפגש עם האיראנים", הודיע טראמפ ברשת החברתית Truth Social. "יותר מדי זמן מבוזבז על נסיעות, יותר מדי עבודה". הנשיא האמריקני הצביע על מה שהוא מגדיר כמשבר פנימי עמוק בהנהגה האיראנית: "ישנם מאבקים פנימיים אדירים ובלבול בתוך ה'הנהגה' שלהם, אף אחד לא יודע מי אחראי, כולל הם עצמם".

בתוך כך, אתר האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל" דיווח הלילה כי המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קיימה ישיבת חירום בראשות המזכיר מוחמד-באקר זולפקדר. על סדר היום: חשש גובר מהתפרצות מחודשת של מחאות המוניות ברחבי המדינה, אולי כבר בימים הקרובים.

על פי המידע שהוצג בישיבה, הקשיים הכלכליים המתגברים - עליית מחירים, אבטלה ופגיעה בתעשיות מרכזיות כמו פטרוכימיה ופלדה - עלולים להיות הטריגר המרכזי לגל מחאות חדש. גורמי ביטחון הציגו נתונים על אובדן מקומות עבודה נרחב בעקבות סגירת מפעלים בתחומי הנפט, הפטרוכימיה והפלדה.

אך הנתון המדאיג ביותר שהוצג בדיון: לפי הערכות גופי הביטחון, הכלכלה האיראנית לא תוכל לעמוד יותר משישה עד שמונה שבועות של מצור ימי אמריקאי, שהחל ב-13 באפריל. בנוסף הובע חשש מהשבתה כמעט מוחלטת של מרכזי ייצור מרכזיים, כאשר לפי ההערכות שיקום התעשיות עשוי להימשך שנים.

בהתפתחות נוספת, מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט טען הלילה כי איראן החלה לסגור את השאיבה בחלק מבארות הנפט שלה, כתוצאה ישירה מהמצור על מצר הורמוז. הצעד, אם אכן מתבצע, מעיד על הלחץ הכלכלי העצום שמפעילה ארצות הברית על המשטר בטהראן.

במהלך הישיבה בטהראן הובע גם חשש מפני קריאות למחאה מצד יורש העצר הגולה רזא פהלווי, ומהאפשרות שתומכיו ייצאו לרחובות. לפי המקורות, גופי הביטחון הגיעו למסקנה כי המחאות בלתי נמנעות בשל המצב הכלכלי הקשה.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אישרה אמש כי נשיא טראמפ נפגש עם צוות הביטחון הלאומי שלו כדי לדון בהצעה האיראנית. "הקווים האדומים של הנשיא ביחס לאיראן הובהרו בצורה מאוד מאוד ברורה", הדגישה לוויט, אך סירבה להיכנס לפרטים נוספים. "אתם תשמעו על כך ישירות מהנשיא בקרוב מאוד", הבטיחה.