הנשיא טראמפ עולה להתקפה: "התקשורת מסייעת לאויב האיראני"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הבוקר (רביעי) מסר חריף נגד התקשורת האמריקאית, בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו TruthSocial. הנשיא האמריקאי תקף בחריפות את "תקשורת הפייק ניוז", כשהוא מאשים אותה בסיוע לאויב האיראני.

"כשתקשורת הפייק אומרת שהאויב האיראני במצב טוב צבאית ביחס לארה"ב, זה כמו בגידה בכך שזה כל כך שגוי, ואפילו אבסורדי", כתב טראמפ בפוסט. "הם מסייעים לאויב! אלה פחדנים אמריקנים".

הנשיא טראמפ המשיך ופירט את הנזק שנגרם לאיראן במהלך העימות עם ארצות הברית: "לאיראן היו 159 ספינות בצי שלה - וכולן שוכבות כרגע בקרקעית הים. אין להם צי, חיל האוויר שלהם נמחק, גם הטכנולוגיה, ה'מנהיגים' שלהם אינם איתנו עוד, והמדינה היא אסון כלכלי".

בסיום הפוסט, הוסיף טראמפ מסר נוקב למבקריו: "רק לוזרים, כפויי טובה ואידיוטים חושבים שאפשר למתוח ביקורת על אמריקה!"

רקע: שינוי שם המבצע

הפרסום של טראמפ מגיע בעיצומם של דיונים בצבא האמריקאי על שינוי שם המערכה מול איראן. על פי דיווח ברשת NBC, הצבא שוקל לשנות באופן רשמי את שם המבצע ל"פטיש כבד", במקום "זעם אפי", במקרה שהפסקת האש הנוכחית תקרוס.

לפי שני גורמים אמריקאים, הדיונים על החלפת השם משקפים את הרצינות שבה הממשל בוחן אפשרות לחידוש המלחמה. שינוי שם כזה עשוי גם לאפשר לממשל לטעון כי מדובר בתחילת מבצע חדש, וכך "לאפס מחדש" את מניין 60 הימים המחייב אישור קונגרס לפעולה צבאית ממושכת.

טראמפ בדרך לסין

במקביל לפרסום החריף, טראמפ יצא לדרך לסין לפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג. הנשיא האמריקאי צפוי להיפגש עם הנשיא הסיני ב־14 וב־15 במאי, בפגישה ראשונה מאז שהשניים הסכימו באוקטובר לעצור את מלחמת הסחר החריפה בין המדינות.

לפי דיווחים, טראמפ מבקש לגייס את סיועה של סין בניסיון לקדם פתרון למלחמה מול איראן. שר המלחמה פיט הגסת' ציין מוקדם יותר היום כי לסין יש השפעה בינלאומית, והיא יכולה להפעיל לחץ על "גורמים מסוימים".