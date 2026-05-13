התאוששות מבהילה

המודיעין האמריקאי: איראן שיקמה 30 מתוך 33 אתרי שיגור טילים במצר הורמוז

בעוד הנשיא טראמפ התגאה ב"השמדת הצבא האיראני", דוח חדש חושף תמונה מדאיגה: טהראן השיבה לעצמה את הגישה לרוב אתרי הטילים במצר הורמוז | כמו כן, 90% מהמתקנים התת-קרקעיים חזרו לפעילות, והארסנל האיראני כמעט מלא (חדשות, בעולם)

משגר איראני

הערכת מודיעין אמריקאית חדשה שפורסמה הבוקר (רביעי) בניו יורק טיימס מצביעה על כך שאיראן הצליחה לשקם את רוב יכולותיה הטילים, בניגוד חד להכרזות הנשיא על "השמדת הצבא האיראני". על פי הדיווח, טהראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי שיגור הטילים שלה לאורך .

ההערכה המודיעינית מגלה כי מחזיקה כיום בכ-70% ממשגרי הטילים הניידים שהיו ברשותה לפני המלחמה, וכן בכ-70% מארסנל הטילים המקורי.

בנוסף, המדינה הפרסית השיבה לעצמה גישה לכ-90% ממתקני האחסון והשיגור התת-קרקעיים שלה ברחבי המדינה, כאשר מתקנים אלה כעת "פעילים חלקית או באופן מלא".

הערכת יתר של הנזק האמריקאי

ממצאי המודיעין מצביעים על כך שהנשיא טראמפ ויועציו הצבאיים העריכו יתר על המידה את הנזק שצבא ארה"ב הצליח להסב לאתרי הטילים של איראן, והמעיטו ביכולת ההתאוששות והעמידות של המשטר האיראני. הפער בין ההכרזות הרשמיות למציאות בשטח עשוי להשפיע על המשך המהלכים הדיפלומטיים והצבאיים במפרץ הפרסי.

עוד עולה מהדיווח כי צבא ארה"ב השתמש במהלך המלחמה בכ-1,100 טילי שיוט חמקניים לטווח ארוך, כמעט כל המלאי שהיה ברשותו. בנוסף שוגרו יותר מ-1,000 טילי טומהוק - כמות הגדולה פי עשרה מהיקף הרכש השנתי של הפנטגון, עובדה המעידה על היקף המאמץ הצבאי האמריקאי.

במקביל לדיווחים על שיקום היכולות הצבאיות, מקור איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות פארס הפרסית כי טהראן הציגה חמישה תנאים למשא ומתן עם ארצות הברית. התנאים כוללים סיום הלחימה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון, הסרה מלאה של הסנקציות הכלכליות, שחרור מיידי של כספים איראניים מוקפאים, פיצוי כספי בגין נזקי המלחמה, והכרה בזכות הריבונות של איראן במצר הורמוז.

