בבלי
תקרית דיפלומטית

חריג: עימות בין השירות החשאי לאבטחה הסינית במהלך ביקור טראמפ

אנשי אבטחה סינים חסמו כניסת סוכן של השירות החשאי האמריקני חמוש בנשקו לאירוע בבייג'ינג, כך על פי דיווחים מהשטח | העימות הוביל לעיכוב של חצי שעה בכניסת הנשיאים טראמפ ושי למקדש השמיים (בעולם)

החייל הסיני בצל אייר פורוס 1 (צילום: מסך)

מתיחות ביטחונית נרשמה במהלך ביקורו המדיני של נשיא ארצות הברית בסין. על פי דיווחים של עיתונאים שנכחו במקום, אנשי ביטחון סינים חסמו ביום חמישי את כניסתו של סוכן השירות החשאי האמריקני אל מתחם "מקדש השמיים" בבייג'ינג, בשל נשיאת נשקו האישי.

התקרית אירעה לקראת ביקורם המשותף של הנשיא טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג במקדש, ועוררה "עימות מתוח" בין הצוותים הביטחוניים. הוויכוחים הסוערים סביב נהלי האבטחה הובילו לעיכוב של למעלה מחצי שעה בכניסה לאתר.

כתב של העיתון הבריטי 'טלגרף' שנכח בפמלייה תיאר את האווירה ברשת X (לשעבר טוויטר): "היינו עדים למספר עימותים מתוחים מאז הגעתנו לכאן".

הנשיאים טראמפ ושי נועדו בבייג'ינג במסגרת ביקור מדיני בן יומיים, שבו על פי הבית הלבן, דנו במגוון סוגיות אסטרטגיות: המתיחות מול איראן, ביטחון אנרגטי, פיקוח על סחר בפנטניל וגישה לשווקים כלכליים.

אולם, העימותים לא הוגבלו רק לאנשי האבטחה. סרטונים שהועלו לרשתות החברתיות על ידי עיתונאים תיעדו את הקשיים שהוערמו בפניהם במהלך סיקור הפגישות. "מספר פעמים הסינים ניסו למנוע מעיתונאים ואנשי צוות אמריקנים לעזוב את עמדותיהם ולהצטרף לשיירה", דיווח כתב ה'טלגרף'.

הבית הלבן והשירות החשאי טרם הגיבו לבקשות התגובה של רשת Fox News בנוגע לתקריות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר