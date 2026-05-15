חריג: עימות בין השירות החשאי לאבטחה הסינית במהלך ביקור טראמפ

מתיחות ביטחונית נרשמה במהלך ביקורו המדיני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין. על פי דיווחים של עיתונאים שנכחו במקום, אנשי ביטחון סינים חסמו ביום חמישי את כניסתו של סוכן השירות החשאי האמריקני אל מתחם "מקדש השמיים" בבייג'ינג, בשל נשיאת נשקו האישי.
התקרית אירעה לקראת ביקורם המשותף של הנשיא טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג במקדש, ועוררה "עימות מתוח" בין הצוותים הביטחוניים. הוויכוחים הסוערים סביב נהלי האבטחה הובילו לעיכוב של למעלה מחצי שעה בכניסה לאתר.
כתב של העיתון הבריטי 'טלגרף' שנכח בפמלייה תיאר את האווירה ברשת X (לשעבר טוויטר): "היינו עדים למספר עימותים מתוחים מאז הגעתנו לכאן".
הנשיאים טראמפ ושי נועדו בבייג'ינג במסגרת ביקור מדיני בן יומיים, שבו על פי הבית הלבן, דנו במגוון סוגיות אסטרטגיות: המתיחות מול איראן, ביטחון אנרגטי, פיקוח על סחר בפנטניל וגישה לשווקים כלכליים.
אולם, העימותים לא הוגבלו רק לאנשי האבטחה. סרטונים שהועלו לרשתות החברתיות על ידי עיתונאים תיעדו את הקשיים שהוערמו בפניהם במהלך סיקור הפגישות. "מספר פעמים הסינים ניסו למנוע מעיתונאים ואנשי צוות אמריקנים לעזוב את עמדותיהם ולהצטרף לשיירה", דיווח כתב ה'טלגרף'.
הבית הלבן והשירות החשאי טרם הגיבו לבקשות התגובה של רשת Fox News בנוגע לתקריות.
