באיראן מאיימים: "נגיב במהירות ובעוצמה מכרעת על כל תקיפה"

דובר צבא איראן שאהין תקי-ח'אני ( צילום: רשתות חברתיות )

הגנרל האיראני עבד אל-רחים מוסאווי עבדאללהי, מפקד היחידה האיראנית "ח'אתם אל-אנביא", שיגר הלילה (בין שני לשלישי) אזהרה חריפה לעבר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומדינת ישראל. על פי דבריו, איראן "ערוכה וחזקה מתמיד" ומוכנה להגיב בעוצמה לכל תקיפה אמריקנית או ישראלית.

מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל ( צילום: הבית הלבן )

הרקע: ביטול התקיפה האמריקנית

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף ברשת החברתית שבבעלותו כי תכנן לתקוף באיראן, אך דחה את התוכניות לבקשת מדינות המפרץ - קטאר, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. הנשיא האמריקני הבהיר כי "בהתבסס על כבודי למנהיגים שהוזכרו לעיל, הוריתי למזכיר המלחמה ולצבא ארצות הברית שלא לבצע את המתקפה המתוכננת".

עם זאת, טראמפ הדגיש כי הורה לכוחות האמריקניים "להיות מוכנים לפתוח במתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת". ההחלטה על הדחייה התקבלה בעקבות משא ומתן רציני המתקיים בימים אלה בין הצדדים.

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים הגיבה אמש בחריפות להודעת טראמפ, וטענה כי "טראמפ שוב הטיל את האשמה על אחרים על נסיגתו מהטענות שלו". על פי הסוכנות הממשלתית, "טראמפ, לאחר כישלון במלחמה נגד איראן, מקווה להשיג ויתורים באמצעות לחצים ואיומים פוליטיים וצבאיים".

הסוכנות האיראנית המשיכה והאשימה: "טראמפ מצד אחד חושב שבלחץ ואיום הוא יכול להשיג ויתורים ואין לו ברירה אחרת - אך האיומים שלו פועלים נגדו ומגבירים את הלחץ על ארה"ב. איראן מוכנה למכות קשות יותר נגדו ונגד בעלות בריתו, במיוחד המשטר הציוני".