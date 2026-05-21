פיצוץ במגעים

מוג'תבא חמינאי הורה: לא להוציא מהמדינה את האורניום המועשר

בצעד שצפוי להקשות עוד יותר על המגעים להפסקת אש, המנהיג העליון של איראן הנחה את צוות המשא ומתן האיראני לסרב לדרישה המרכזית של ארה"ב וישראל (חדשות)

המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי

משבר במשא ומתן העקיף בין ארה"ב ל: המנהיג העליון של איראן, האייתוללה מוג'תבא חמינאי, הוציא הנחיה ולפיה אסור בשום אופן להוציא אל מחוץ לגבולות המדינה את מאגרי האורניום המועשר המצויים בידי איראן. כך מדווחת סוכנות הידיעות 'רויטרס', מפי שני מקורות איראנים בכירים.

הוראה דרמטית זו מצד חמינאי מקשיחה משמעותית את עמדתה של טהרן, ופוגעת בדיוק באחת הדרישות המרכזיות ביותר של ארה"ב במסגרת שיחות הפסקת האש.

הצעד של המנהיג העליון עלול לתסכל עוד יותר את הנשיא האמריקני , ולסבך את המאמצים הדיפלומטיים להביא לסיום המערכה הצבאית נגד איראן.

הסוגיה נחשבת לקריטית במיוחד עבור ירושלים. רק לאחרונה מסרו בכירים ישראלים ל'רויטרס' כי הנשיא טראמפ הבטיח והרגיע את ישראל שכל מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה – הרכיב החיוני לייצור נשק גרעיני – יוצא משטח איראן במסגרת כל הסדר עתידי, וכי כל הסכם שלום מחייב הכללת סעיף מפורש שיבטיח זאת.

הוראתו של חמינאי מגיעה על רקע דיווח נוסף שפורסם הבוקר, ולפיו פקיסטן, המשמשת כמתווכת העיקרית במשבר – הגבירה מאוד את מאמציה הדיפלומטיים כדי להאיץ את השיחות בין וושינגטון לטהרן. במקביל, באיראן הודיעו היום כי הם בוחנים כעת את התגובות וההצעות האחרונות שהעבירה ארצות הברית.

הנשיא טראמפ, מצידו, משדר מסרים כפולים שנועדו להגביר את הלחץ. הנשיא רמז כי הוא מוכן להמתין "עוד כמה ימים" כדי לקבל את "התשובות הנכונות" מטהרן, אך באותה נשימה הבהיר כי הוא ערוך ומוכן לחדש את התקיפות הצבאיות נגד איראן בכל רגע.

