הפסקת האש קורסת?

ארה"ב תקפה אתר צבאי באיראן | איראן: תקפנו בסיס אמריקני בכוויית

צבא ארה"ב ביצע תקיפות נגד אתר צבאי איראני ויירט כטב"מים במצר הורמוז • משמרות המהפכה הודיעו על תקיפת בסיס אמריקני בכוויית בתגובה | כל הפרטים על העימות (בעולם)

מטוסי קרב של ארה"ב ממריאים (צילום: פיקוד מרכז סנטקום צבא ארה"ב)

גורם אמריקני רשמי מסר לפנות בוקר (חמישי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי צבא ארצות הברית ביצע תקיפות נגד אתר צבאי איראני שהיווה, לטענתו, איום על הכוחות האמריקניים ועל תנועת הספינות ב. על פי הדיווח, הכוחות האמריקניים יירטו גם מספר כטב"מים שהוגדרו כאיום נוסף באזור.

בעיתון וול סטריט ג'ורנל דווח כי גורמים בממשל טראמפ הגדירו את הפעולה כ"תקיפה הגנתית ומוגבלת" ולא כמהלך שנועד להביא לקריסת הפסקת האש. יצוין כי התקיפה מתרחשת על רקע משא ומתן מתמשך בין וושינגטון לטהרן, כאשר נשיא ארה"ב הצהיר לאחרונה כי "מאוד רוצה להגיע להסכם" בשל המצב הכלכלי הקשה במדינה.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם המשטר, אישרה את הדיווחים על תקיפה אמריקנית סמוך לבנדר עבאס בדרום איראן. על פי הפרסום האיראני, התקיפה התרחשה בעקבות מה שהוגדר כ"עימות עם מכלית נפט אמריקנית".

במקביל, משמרות המהפכה באיראן הודיעו הבוקר כי תקפו בסיס אמריקני בכוויית, לטענתם בתגובה למתקפה האמריקנית שבוצעה הלילה נגד כוחותיהם. ההודעה האיראנית מעמיקה את החשש מהסלמה צבאית באזור, בעיתוי רגיש במיוחד כאשר המשא ומתן בין שתי המדינות נמצא בשלב מכריע.

ספינת USS Gerald R. Ford (CVN 78) (צילום: כוחות הצי האמריקאי באירופה-אפריקה/צי ה-6 של ארה"ב)

כזכור, בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על קשיים במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. על פי פרסומים בעיתון וול סטריט ג'ורנל, המחלוקת המרכזית נסובה סביב שתי סוגיות עיקריות: תוכנית הגרעין האיראנית והסיוע הכספי שטהרן מצפה לקבל במסגרת ההסכם. גורמים אמריקניים הביעו חשש כי איראן תגרור רגליים בנושאים הגרעיניים לאחר שתקבל שורת הקלות כלכליות.

נשיא טראמפ הצהיר לאחרונה כי לא יקל בסנקציות על איראן גם בתמורה לוויתור על האורניום המועשר. "הם הולכים לוותר על האורניום, לא עבור הקלה בסנקציות. לא, ממש לא", הבהיר הנשיא בנחרצות. במקביל, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם מסר בו איים כי "מחוג הזמן לא יחזור אחורה" וכי העמים והארצות באזור לא ישמשו עוד "מגן לבסיסים האמריקניים".

