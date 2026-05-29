האם מאמצי התיווך יובילו לבלימת הלחימה במפרץ, או שמא אנו ניצבים בפני סבב הסלמה חריף נוסף? בכירים אמריקנים חשפו כי נציגי ארה"ב ואיראן גיבשו הסכמה עקרונית על טיוטה למזכר הבנות משותף. על פי הדיווח, שנחשף לראשונה באתר 'אקסיוס', ההסכם המתגבש יכלול הארכה של הפסקת האש השברירית ב-60 ימים נוספים, ויסלול את הדרך לחידוש המשא ומתן סביב עתיד תוכנית הגרעין האיראנית.

איראן אמנם לא פרסמה אישור רשמי לדיווחים, אולם סגן הנשיא האמריקני, ג'יי.די ואנס, אישר אתמול כי אכן גובשה הסכמה עקרונית. עם זאת, הוא הבהיר כי טרם ברור האם הנשיא דונלד טראמפ יעניק למסמך את אישורו הסופי. "קשה לומר מתי או אם הנשיא עתיד לחתום", ציין ואנס בפני כתבים, והוסיף: "אנו עדיין מתדיינים הלוך ושוב על כמה סעיפי ניסוח".

הסלמה חמורה במצר הורמוז: חילופי אש ופיצוצים

בעוד הדיפלומטים דנים בטיוטות ההסכם, המציאות בשטח מעידה על הסלמה מסוכנת. מוקד המתיחות המרכזי הוא מצר הורמוז האסטרטגי. אמש דווח באיראן כי כוחות משמרות המהפכה תקפו ספינות אמריקניות שחצו את המצר. "חיל הים ירה יריות אזהרה לעבר ארבעה כלי שיט ליד מצר הורמוז, שניסו לעבור ללא תיאום", דווח בערוצי תקשורת באיראן.

צבא איראן הבהיר בהמשך כי הקולות שנשמעו באזור מקורם ב"חילופי אש במסגרת אזהרות שניתנו לכלי שיט בהורמוז", וסוכנות הידיעות "פארס" אף טענה כי איראן שיגרה טילים במהלך התקרית. כשעה לאחר מכן, נשמעו פיצוצים באזור בושהר, שלפי דיווחים איראניים מקורם בהפעלת מערכות הגנה אוויריות נגד "כלי טיס אמריקני עוין" - טענה שהוכחשה נמרצות על ידי גורם אמריקני רשמי.

שחרור הורמוז תמורת הסרת המצור

ההסלמה במצר הורמוז ממחישה את חשיבותו של סעיף זה בטיוטת ההסכם. במהלך המלחמה סגרה איראן הלכה למעשה את המצר – המשמש עורק מעבר קריטי לכחמישית ממשאבי הנפט והגז העולמיים – צעד שהזניק את מחירי האנרגיה.

גורם אמריקני שמעורה בפרטים מסר לסוכנות הידיעות AP כי מזכר ההבנות קובע מפורשות שאיראן לא תורשה עוד לגבות "אגרות מעבר", ותחויב לפנות את כלל המוקשים שהניחה בנתיב המים בתוך 30 יום.

בתמורה לפתיחת המצר, ארה"ב צפויה להסיר באופן הדרגתי את המצור הימי שהטילה על נמלי איראן. גורמים אמריקנים מדגישים כי הסרת המצור מותנית בחידוש תנועת הספינות במצר בפועל.

בנוסף, ההסכם צפוי לכלול הקלה מסוימת במשטר הסנקציות הכלכליות, שתאפשר לאיראן למכור כמויות גדולות יותר של נפט. שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, העריך בתדרוך כי מחירי הנפט עשויים "לרדת מהר מאוד" לאחר חתימה סופית על ההסכם.

למרות זאת, במטרה לשמר את מנופי הלחץ, הודיע אתמול משרד האוצר האמריקני על הטלת סנקציות נוספות נגד זרוע מכירות הנפט של צבא איראן.

סוגיית האורניום והמימון הקטארי

הסוגייה הנפיצה והמורכבת ביותר, שתידון במהלך 60 ימי הפסקת האש, היא עתיד מאגרי האורניום המועשר שבידי איראן. על פי דיווחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, איראן מחזיקה כיום בכ-440 קילוגרמים של אורניום המועשר לרמה של 60%, קרוב מאוד לרמת ההעשרה הדרושה לפיתוח נשק גרעיני.

סגן הנשיא ואנס ציין כי נציגי המשא ומתן גיבשו "תנאים כלליים" בנוגע למלאי האורניום, אך הפרטים יסוכמו בשיחות ההמשך. מומחים העריכו כי איראן עשויה להסכים להעביר את האורניום למדינה שלישית "מארחת", כגון רוסיה או סין. עם זאת, הנשיא טראמפ הבהיר שלשום כי הוא "לא יהיה שלם" עם תוכנית כזו.

סוגיה נוספת המעכבת את החתימה נוגעת לדרישת איראן לקבל לידיה 24 מיליארד דולר מכספיה המוקפאים, כבר עם החתימה על מזכר ההבנות. על פי ה"ניו יורק טיימס", טראמפ, שביקר בחריפות את הסכם הגרעין של ברק אובמה במסגרתו הועברו כספים ישירים לטהרן, מתנגד להעברה ישירה של כספים.

במקום זאת, צוותו בוחן אפשרות שמדינות כגון קטאר וסעודיה יעבירו את הכספים, ואף דן ביוזמה חשאית לשכנע את מדינות המפרץ לממן "קרן השקעות" אזורית בסך 300 מיליארד דולר לשיקומה של איראן.

למרות הדיווחים האופטימיים - שהוכחשו באופן חלקי בטהרן, בבית הלבן משדרים זהירות רבה. בתדרוך לעיתונאים נמנע שר האוצר סקוט בסנט מלאשר רשמית את קיומו של ההסכם, והדגיש כי "טראמפ לא מתכוון לחתום על הסכם רע עבור העם האמריקני או עבור ארה"ב".

הנשיא טראמפ עצמו שומר על קו תקיף. בראיון לרשת PBS הוא פסל את האפשרות להקל בסנקציות בתמורה למסירת האורניום: "הם הולכים לוותר על האורניום, לא עבור הקלה בסנקציות. לא, ממש לא". בהמשך, במהלך ישיבת קבינט, הצהיר כי הוא "לא מרוצה" מהנוסח שגובש עד כה. "נראה. או שזה יקרה, או שפשוט נצטרך לסיים את העבודה", התריע הנשיא.

יתרה מזאת, טראמפ כורך כעת את ההסכם מול איראן בסוגיות רחבות יותר, ובראשן הצטרפות סעודיה וקטאר ל'הסכמי אברהם' ונרמול היחסים עם ישראל. בישיבת הקבינט הבהיר הנשיא: "הייתי רוצה שסעודיה, קטאר ואחרות יצטרפו מיד... אני חושב, בכנות, שהן חייבות לנו את זה. אני אפילו לא בטוח שכדאי לנו לעשות את ההסכם עם איראן אם הן לא יחתמו".

בתוך כך, בישראל צופים בדאגה רבה אחר המגעים וחוששים כי ההסכם לא יסיר כליל את איום הגרעין והטילים הבליסטיים של איראן. גורמים ישראליים ציינו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל כדי לשכנע את טראמפ כי המנהיגות האיראנית "משחקת איתו משחקים", בניסיון להשפיע על הממשל לנקוט בצעדים תקיפים יותר.

ב"גרדיאן" דווח כי טראמפ העביר את טיוטת ההסכם לעיון בעלות בריתה של ארה"ב, ובהן ישראל, בניסיון להרגיע את החששות.