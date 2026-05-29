תקיפה מדויקת בצפון רצועת עזה: כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי הודיעו היום בהודעה משותפת כי ביצעו שלשום (רביעי) תקיפה מדויקת בצפון רצועת עזה במטרה להסיר איום ביטחוני.

בתקיפה זו, כוחות הביטחון תקפו וחיסלו את המחבל עמאד חסאן חסין אסלים, בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. אסלים שימש בתפקיד כפול ומשמעותי בארגון, כמפקד גדוד זיתון וכן כסגן מפקד חטיבת העיר עזה.

המחבל שחוסל היווה דמות מפתח במערך הצבאי של חמאס, ובפרט במהלך אירועי טבח השבעה באוקטובר. במסגרת תפקידו כמפקד גדוד זיתון, הוא פיקד באופן ישיר על הפשיטות של מחבלי הגדוד אל תוך שטח מדינת ישראל באותה מתקפה רצחנית.

מעבר לכך, בשנים האחרונות, וביתר שאת בעת האחרונה, אסלים קידם עשרות מתווי טרור שונים שכוונו נגד כוחות צה"ל הפועלים בתוך רצועת עזה. בשל פעילותו הענפה והמתמשכת נגד הכוחות, הוגדר המחבל כמי ש"היווה איום מיידי" שנדרש לסכלו.

מהודעת דובר צה"ל ודוברות שב"כ עולה פרט נוסף באשר לפעולה, ולפיו אסלים לא היה המפקד היחיד באותה תשתית שהותקפה. במקום נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור חמאס, ונמסר כי "תוצאות החיסול בבדיקה" לגבי מצבו.

במקביל לפעולות הסיכול, בצה"ל מדגישים את מצב הכוחות הנוכחי בגזרה ומציינים כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים כעת במרחב בהתאם להסכם שנקבע, והם ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי העומד בפניהם.