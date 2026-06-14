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לפנות בוקר

תיעוד מטורף מבני ברק: רעולי פנים פרצו לחנות כלי כסף בשבת | כך זה נראה

חוליית גנבים רעולי פנים פרצה לסניף 'הצורפים' ליד גן ורשה • גנבו כלי כסף יקרי ערך אך נמלטו לפני שהצליחו לפרוץ את הכספות | תיעוד מדאיג (חרדים)

צפו בתיעוד (צילום: לפי סעיף 27א)

גל פריצות מדאיג מטלטל את בני ברק. לפנות בוקר של שבת קודש, בשעה 04:00 לערך, פרצה חוליית גנבים רעולי פנים לסניף חנות כלי הכסף המוכרת "הצורפים", הסמוכה לגן ורשה בעיר.

הפורצים, שככל הנראה הגיעו מהפזורה הבדואית, פעלו בזהירות יתרה ובחנו שוב ושוב את הסביבה כדי לוודא שאיש לא מתקרב אליהם. לאחר שפרצו את דלת הכניסה לחנות, הם פנו ישירות לחלון התצוגה בכניסה ושדדו ממנו כלי כסף יקרי ערך.

אולם תכניתם של השודדים לא התממשה במלואה. בעוד ניסו לפרוץ את הכספות שבחנות, עברה במקום ניידת סיור של המשטרה. הופעת הניידת הפתיעה את הפורצים והובילה להימלטות מהירה שלהם מהמקום, כשבידיהם רק חלק מהשלל שתכננו לגנוב. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.

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