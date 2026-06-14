גל פריצות מדאיג מטלטל את עיר התורה והחסידות בני ברק. לפנות בוקר של שבת קודש, בשעה 04:00 לערך, פרצה חוליית גנבים רעולי פנים לסניף חנות כלי הכסף המוכרת "הצורפים", הסמוכה לגן ורשה בעיר.

הפורצים, שככל הנראה הגיעו מהפזורה הבדואית, פעלו בזהירות יתרה ובחנו שוב ושוב את הסביבה כדי לוודא שאיש לא מתקרב אליהם. לאחר שפרצו את דלת הכניסה לחנות, הם פנו ישירות לחלון התצוגה בכניסה ושדדו ממנו כלי כסף יקרי ערך.

אולם תכניתם של השודדים לא התממשה במלואה. בעוד ניסו לפרוץ את הכספות שבחנות, עברה במקום ניידת סיור של המשטרה. הופעת הניידת הפתיעה את הפורצים והובילה להימלטות מהירה שלהם מהמקום, כשבידיהם רק חלק מהשלל שתכננו לגנוב. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.