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דרמה לילית בכביש 7: עשרות מפגינים מנעו הסגרה של תלמיד ישיבה למשטרה הצבאית

ניסיון הסגרה של תלמיד ישיבה בכביש 7 לכיוון אשדוד • עשרות מפגינים התאספו במקום תוך דקות | הבחור שוחרר והכביש נחסם למשך שעה עד הכרזת 'ויחזור לתלמודו' (חדשות חרדים)

הדרמה בכביש 7, הלילה (צילום: מאיר פ.)

הלילה (בין ראשון לשני), בסמוך לשעה 2:30 לפנות בוקר, התרחש ניסיון הסגרה של תלמיד ישיבה בכביש 7 לכיוון אשדוד, מיד לאחר צומת בית רבן.

ניסיון הסגרה של תלמיד ישיבה המוגדר 'עריק' לידי הסתיים בשחרור מהיר, לאחר שעשרות מפגינים התגייסו למקום תוך דקות ספורות.

המשטרה הכחולה ביצעה עצירה של רכב שבו נסע תלמיד הישיבה, וזיהתה אותו כעריק מצה"ל. מיד לאחר מכן הוזמנה למקום המשטרה הצבאית על מנת להעביר את הבחור למעצר.

ברגע שהתקבל דיווח במערכות "" ו"החוטפים הגיעו"- קווי ההתרעה הטלפוני המקפיצים את אנשי 'הפלג הירושלמי' למניעת מעצרים של בני ישיבות - החלו להגיע עשרות מפגינים אל עבר המקום. תוך זמן קצר נוצר קהל גדול סביב כוחות הביטחון והרכב המעוכב.

לאור הגעת ההמון והחשש מהסלמה ובמקביל לעיכוב בהגעת המשטרה הצבאית, התקבלה החלטה לשחרר את הבחור לאלתר. המפגינים פרצו בשמחה ובריקודים, ולאחר מכן עברו לחסום את כביש 7 למשך שעה ארוכה, עד שהתקבלה הוראת "ויחזור לתלמודו" והמפגינים התפזרו.

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