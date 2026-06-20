טראמפ על נתניהו: "לוחם שצריך להכיר בו, אבל צריך להירגע"

טראמפ ונתניהו | ארכיון ( צילום: shutterstock )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חשף אמש (חמישי) פרטים חדשים על מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהוא מדגיש כי נתניהו הוא "לוחם" שראוי להכרה, אך במקביל קורא לו לנקוט בגישה מתונה יותר. ההתייחסות הגיעה על רקע המתיחות המתמשכת בזירה הצפונית והדיונים הבינלאומיים סביב הפסקת האש עם חיזבאללה.

"נלחמנו היטב לצד ישראל, והיו לנו יחסים מצוינים עם ישראל", מסר טראמפ בהתייחסותו ליחסים עם ישראל. "בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה לוחם, וצריך להכיר בכך. צריך לתת לו קרדיט, כי הוא באמת עשה זאת", הוסיף הנשיא האמריקני, תוך שהוא מעניק הכרה בהישגים הביטחוניים של ראש הממשלה. עם זאת, טראמפ הבהיר כי הוא ביקש מנתניהו לנקוט בגישה שונה בנוגע להפסקת האש עם חיזבאללה. "ביקשתי מנתניהו להסכים להפסקת אש עם חיזבאללה. לפעמים צריך להירגע ולהפעיל את השכל", אמר הנשיא, תוך שהוא מרמז על הצורך באיזון בין פעולה צבאית לשיקולים דיפלומטיים. מאמר ביקורתי ברשת החברתית מזעזע: שוטרים התעללו בתלמיד משיעור א' בישיבת גרודנא באר יעקב | מעייריב איצלה כץ | 18.06.26 מקרון טוען: זו הסיבה שטראמפ שינה את יחסו לנתניהו יוסי נכטיגל | 19.06.26 בתוך כך, טראמפ שיתף ברשת החברתית שלו מאמר שפורסם באתר "Just The News" תחת הכותרת "טראמפ מחזיק בקלפים שעשויים לקבוע את הסיכויים המעורערים של נתניהו להיבחר מחדש". המאמר מפרט את הסתייגויותיו של טראמפ מהנהגת נתניהו ומציג ביקורת על אופן ניהול המלחמה בעזה ובלבנון.

( צילום: Olivier Fitoussi/POOL )

במאמר שטראמפ בחר לשתף מובא ציטוט של הנשיא לאתר 'אקסיוס': "יש לי מערכת יחסים טובה עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר רציונלי, אני מוכן להיפגש איתו, הוא עושה עבודה טובה מאוד, אבל הוא חייב להיות קצת יותר רציונלי". הדברים מעידים על מתח מסוים בין שני המנהיגים, למרות היחסים ההיסטוריים החמים ביניהם.

עוד נכתב במאמר ששיתף הנשיא: "מספר רב של גורמים עלולים להביא לכישלונו של נתניהו בבחירות, וטראמפ הבהיר כי תמיכתו עשויה להיות הגורם שיכריע את הכף". הניסוח מעיד על כך שטראמפ רואה את עצמו כגורם משמעותי בעתידו הפוליטי של ראש הממשלה הישראלי.