ארדואן ( צילום: shutterstock )

במתקפה חריפה שנשמעה אמש (חמישי) בריאיון ל-CNN בטורקית, תקף שר החוץ הטורקי הקאן פידאן את ישראל בלשון קשה במיוחד. "ישראל הפכה לבעיה עבור הקהילה הבינלאומית כולה", הצהיר פידאן, והוסיף כי "הרשויות הישראליות הפכו לנטל שהאנושות אינה יכולה עוד לשאת".

המתקפה הטורקית מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת בין אנקרה לירושלים, שהחריפה לאחר ההחלטה הישראלית להכיר ברצח העם הארמני. פידאן הדגיש בריאיון כי "אין לנו כוונה לסגת מעמדתנו" וטען שישראל "אינה רק בעיה עבור טורקיה, היא הפכה לבעיה של העולם כולו". "עצרנו מסחר של 10 מיליארד דולר בן לילה" שר החוץ הטורקי שיבח את החלטת ממשלתו להפסיק את הסחר עם ישראל בעקבות הלחימה ברצועת עזה. "טורקיה הייתה הראשונה להפסיק לסחור עם ישראל בגלל התוקפנות ברצועת עזה", אמר פידאן. "הנשיא שלנו עצר מסחר של 10 מיליארד דולר עם ישראל בן לילה. חשוב לנקוט עמדה נחושה ולהתחיל לעשות משהו". נבהלה? שרת החוץ של אירופה מגיבה: "גדעון היקר..." - והתגובה החריפה של סער יוסי נכטיגל | 18.06.26 שב"כ חושף: כך הפעיל ארגון הטרור חמאס תשתית טרור ענקית מטורקיה ב. ניסני | 21.06.26 לדבריו, "רגש אנטי-ישראלי צץ בכל רחבי העולם, מקמפוסים של אוניברסיטאות ועד עיתונים ובמות אינטלקטואליות, מכיוון שהם מבצעים מעשי טבח בגלוי". פידאן טען כי "פעם הם יכלו להסתיר זאת בכמה תמרונים תקשורתיים פשוטים. עכשיו הם לא יכולים להסתיר זאת יותר". שר החוץ הטורקי הוסיף והאשים את ישראל כי היא "משחקת באופן גלוי תפקיד מערער בכל מקום" וכי "ישראל מחפשת כעת אויב חדש כדי לשנות את תדמיתה ההרסנית והמגונה בעולם".

שר החוץ גדעון סער ( צילום: שאטרסטוק )

סער: "הסתה ברורה לרצח עם"

שר החוץ גדעון סער מיהר להגיב לדברים החריפים ומסר כי הם "מחליאים" ומהווים "הסתה ברורה לרצח עם". לדבריו, "דה-הומניזציה של העם היהודי והצגתו כ'נטל בלתי נסבל' היא השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים בהיסטוריה".

סער קרא לעולם הנאור ולבנות בריתה של טורקיה בנאט"ו "לגנות באופן חד-משמעי את הקריאה המפורשת הזו להשמדתה של ישראל". התגובה הישראלית משקפת את החומרה שבה רואה משרד החוץ את דברי שר החוץ הטורקי, במיוחד על רקע היחסים המתוחים ממילא בין שתי המדינות.

רקע: המתיחות בין ישראל לטורקיה

דבריו של פידאן מצטרפים לשורה ארוכה של ביקורות קשות שנוהגת טורקיה להטיח בישראל מאז 7 באוקטובר. השבוע הגיב הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן להכרה הישראלית ההיסטורית ברצח העם הארמני, ואמר: "איננו מתייחסים אפילו במעט רצינות להכפשות נגד ארצנו של רשת רצח שידיה מגואלות בדמם של 75 אלף עזתים חפים מפשע".

בדברים שנשא לאחר ישיבת קבינט באנקרה ביום שלישי, טען ארדואן כי "בהיסטוריה שלנו אין דיכוי, טבח, קולוניאליזם או רצח עם". הוא הוסיף כי "בהיסטוריה המפוארת שלנו יש רחמים" והזכיר את "האצילות המוסרית שבהענקת מקלט לנמלטים מן האינקוויזיציה ומרדיפות הנאצים".

המתיחות בין המדינות החריפה משמעותית לאחר שממשלת ישראל אישרה ביום ראשון פה אחד את הצעת שר החוץ גדעון סער להכרה ברצח העם הארמני. "זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון", אמר סער בישיבת הממשלה, בהצהרה שעוררה זעם באנקרה.