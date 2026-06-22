סלובניה נגד האיחוד: בוטל האמברגו הביטחוני על ישראל

תרגיל בינלאומי בקרואטיה ( צילום: החשבון הרשמי ב-X של צבא סלובניה, )

בתפנית משמעותית במדיניות החוץ, הודיעה ממשלת סלובניה החדשה בראשות ג'אנז יאנשה על ביטול מלא של האמברגו על סחר נשק עם ישראל. ההחלטה, שהתקבלה השבוע, מבטלת את הצו שהטילה הממשלה הקודמת ביולי 2025 ומסמנת שינוי כיוון דרמטי ביחסים בין לובליאנה לירושלים.

משרד ההגנה הסלובני הבהיר כי האיסור אינו נחוץ עוד, שכן סחר בנשק ממילא כפוף לחוקים לאומיים ולעמדה המשותפת של האיחוד האירופי בנושאי בקרת ייצוא. "החקיקה הקיימת והתקנות מגדירות כבר הליכי רישוי ובקרה, וההחלטה של היום תואמת את העמדה המשותפת של האיחוד האירופי", נמסר בהודעה הרשמית. במסגרת המהלך, הוסרו גם איסורי הכניסה שהוטלו בעבר על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל שרים בכירים נוספים במדינה. הצעד מגיע כחלק מהמדיניות החדשה של ממשלת הימין-מרכז, שנכנסה לתפקידה לאחר הבחירות שנערכו במרץ 2026. רקע: מהאמברגו לשינוי שלטוני "מומחי סייבר תולשים שערות" | התמונה של הלפטופ שמביכה את ממשל טראמפ יוסי נכטיגל | 13:08 האמברגו המקורי הוטל על ידי ראש הממשלה דאז, רוברט גולוב, כחלק ממדיניות ביקורתית חריפה כלפי ישראל בעקבות הלחימה בעזה. סלובניה, שהכירה במדינה פלסטינית כבר ב-2024, הפכה למדינה הראשונה באיחוד האירופי שאוסרת על ייבוא וייצוא ביטחוני מישראל ואליה, למרות שהיקף הסחר בפועל בין המדינות היה זניח. ההתפתחות הנוכחית מגיעה לאחר שמפלגת "תנועת החופש" הליברלית בראשות גולוב כשלה בהרכבת קואליציה, למרות שניצחה בבחירות בפער זעום. גולוב עדכן את נשיאת המדינה כי מפלגתו תעבור לשורות האופוזיציה, ופינה את הדרך ליאנשה להרכיב ממשלה.

הפרלמנט בסלובניה ( צילום: shutterstock )

תגובות: מירושלים ועד בריסל

שר החוץ הישראלי, גדעון סער, בירך על ההחלטה וכינה את יאנשה "מנהיג אמיץ וידיד אמת של ישראל". התגובה משקפת את הציפייה בירושלים לשיפור משמעותי ביחסים עם סלובניה, לאחר תקופה של מתיחות חריפה.

יאנשה, המקורב לראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, נחשב לפרו-ישראלי ובמהלך קמפיין הבחירות הואשם על ידי גולוב בשיתוף פעולה עם חברות מודיעין ישראליות. כעת, כראש ממשלה, הוא פועל ליישום המדיניות שהבטיח במהלך הקמפיין.

השלכות: בין סמליות למציאות

בעוד שההשלכות המיידיות של הצעד הן בעיקרן סמליות ופוליטיות, המהלך משקף מגמה רחבה יותר של שינויים בממשלות אירופה. מדינות רבות מעדיפות כעת דיפלומטיה שקטה על פני הטלת סנקציות, כפי שניכר גם בהחלטות האיחוד האירופי בנושאים אחרים.

המעבר הסלובני מדגיש את המחלוקות הפנימיות שנותרו בתוך האיחוד האירופי בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני. בעוד שחלק מהמדינות נוקטות בגישה ביקורתית כלפי ישראל, אחרות בוחרות במדיניות מתונה יותר ובדיאלוג ישיר.

כעת, לאחר ההחלטה, נכנסים היחסים בין לובליאנה לירושלים לפרק חדש. השאלות המרכזיות נותרו סביב היקף שיתוף הפעולה הביטחוני והדיפלומטי העתידי בין המדינות, ומידת ההשפעה של הצעד הסלובני על מדינות אחרות באיחוד.