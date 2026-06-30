אחרי ההכרה הרשמית בשואה הארמנית: זו התגובה של ארדואן למהלך הדרמטי

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, תקף הערב (שלישי) בחריפות את ישראל במהלך נאום שנשא בפני כלי התקשורת בתום ישיבת הקבינט באנקרה.

בדבריו דחה הנשיא הטורקי את הטענות המופנות כלפי מדינתו בתקופה האחרונה.

​ארדואן הצהיר בהתייחסו למדיניות הישראלית החדשה המכירה ברצח העם הארמני כי "איננו שמים לב להכפשות המופנות כלפי ארצנו מצד רשת הרצח אשר על ידיה דמם של 75,000 בני אדם חפים מפשע בעזה, רובם ילדים ונשים".

​המנהיג הטורקי הגדיר את ההאשמות נגד אנקרה כניסיון מכוון להסטת תשומת הלב הציבורית, והציג כנגדן את הרקורד ההיסטורי של ארצו. לדבריו, המבקרים מכירים היטב את פועלה של טורקיה לאורך השנים.

​ארדואן הרחיב על הנושא ההיסטורי וציין כי "ההיסטוריה שלנו כוללת את המעלה של מתן מקלט לאלו הנמלטים מרדיפות הנאצים". הוא הוסיף בהקשר זה כי "אלה שמשמיצים את טורקיה כדי להסתיר את הברבריות שלה בעזה יודעים זאת הכי טוב".